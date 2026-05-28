Γνωστά έγιναν τα αίτια του θανάτου του 10χρονου αγοριού στην Ηράκλεια Σερρών.

Σε πνιγμό αποδίδεται ο θάνατος του 10χρονου, στην Ηράκλεια Σερρών, ενώ εντοπίσθηκαν και ευρήματα ηλεκτροπληξίας, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση.

Σύμφωνα με το infonews24, το παιδί φέρεται να έπιασε το καλώδιο που υπήρχε σε αυτοσχέδιο γεφυράκι σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια, έπαθε ηλετροπληξια και στη συνέχεια έπεσε στο κανάλι και πνίγηκε.

Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν σήμερα η 28χρονη μητέρα του 10χρονου αγοριού, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, η οποία αφέθηκε ελεύθερη, αλλά και μία 45χρονη, με την κατηγορία της ρευματοκλοπής.

Η τραγωδία σημειώθηκε χθες το στην Ηράκλεια, όπου ένα αγόρι ηλικίας 10 ετών εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής.

Το περιστατικό συνέβη χτες περίπου στις 11:45 όπου ενημερώθηκε η Αστυνομία για το περιστατικό και άμεσα σήμανε συναγερμός στις Αρχές.

Το παιδί εντοπίστηκε μέσα στο αρδευτικό κανάλι και ανασύρθηκε από πυροσβέστες του Κλιμακίου Σιδηροκάστρου χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο το διακόμισε το παιδί στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός του 10χρονου μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη για τη διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.