Έντονες αντιδράσεις προκαλεί βίντεο που φέρεται να έχει καταγραφεί μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού και το οποίο επαναφέρει στο προσκήνιο τα σοβαρά ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες κράτησης και τον έλεγχο στο εσωτερικό του μεγαλύτερου σωφρονιστικού καταστήματος της χώρας.

Το επίμαχο υλικό, που προβλήθηκε από το MEGA και σύμφωνα με πληροφορίες καταγράφηκε πριν από περίπου δέκα ημέρες, δείχνει κρατούμενους σε σκηνές που απέχουν σημαντικά από την εικόνα ενός αυστηρά φυλασσόμενου χώρου. Σε αυτό εμφανίζεται κρατούμενος αφγανικής καταγωγής, ο οποίος περιγράφεται ως πρόσωπο με βαρύ ποινικό παρελθόν, να κάθεται σε τραπέζι φορώντας χρυσές αλυσίδες, να καπνίζει, να καταναλώνει αλκοόλ και να ακούει δυνατά μουσική.

Οι εικόνες προκαλούν νέα συζήτηση γύρω από την παρουσία απαγορευμένων αντικειμένων μέσα στις φυλακές, καθώς στο βίντεο διακρίνονται κινητά τηλέφωνα και ποτά, γεγονός που γεννά ερωτήματα για το πώς πέρασαν στο εσωτερικό του καταστήματος κράτησης αλλά και πώς καταγράφηκε ένα τέτοιο σκηνικό χωρίς να υπάρξει άμεση αντίδραση.

Σε άλλο σημείο του βίντεο φαίνεται συγκρατούμενος να χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο, ένα φαινόμενο που αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα για τις σωφρονιστικές αρχές, καθώς η ανεξέλεγκτη χρήση κινητών συνδέεται συχνά με παράνομες δραστηριότητες και επικοινωνία με εγκληματικά δίκτυα εκτός φυλακής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κρατούμενος που πρωταγωνιστεί στο βίντεο φέρεται να έχει εμπλοκή σε σοβαρές ποινικές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων διακίνηση ναρκωτικών, ανθρωποκτονίες και απαγωγές. Αυτό είναι που εντείνει ακόμη περισσότερο τον προβληματισμό, καθώς δημιουργείται η εικόνα ότι άτομα υψηλής επικινδυνότητας απολαμβάνουν προνομιακές συνθήκες κράτησης.

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις, ενώ αναμένονται απαντήσεις για το αν θα διαταχθεί έρευνα σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες τραβήχτηκε το βίντεο και για το κατά πόσο τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας στις φυλακές Κορυδαλλού.

Το περιστατικό επαναφέρει στο επίκεντρο ένα διαχρονικό ζήτημα για το σωφρονιστικό σύστημα: ποιος ασκεί πραγματικά τον έλεγχο πίσω από τα κάγκελα.

