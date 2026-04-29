Από τις έρευνες σχηματίσθηκαν δικογραφίες σε βάρος τριών εγκλείστων, ενώ συνελήφθη ακόμη ένας.

Επιχείρηση του «ελληνικού FBI» πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (28/04) στο Ειδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας των φυλακών Κορυδαλλού.

Αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και του τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών & Ειδικών Δράσεων πραγματοποίησαν έρευνες σε 6 κελιά και 11 κρατούμενους, όπου εντόπισαν κινητά τηλέφωνα και ναρκωτικά.

Από τις έρευνες σηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τριών εγκλείστων, οι οποίοι κατείχαν κινητά τηλέφωνα, ενώ ένας άλλος κρατούμενος συνελήφθη καθώς εκτός από τα τηλέφωνα κατείχε 6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Συνολικά, κατά τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, διαμοιρασμένο σε -2- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες,

9 κινητά τηλέφωνα,

10 κάρτες SIM, καθώς και μία κάρτα mini SD.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά, ενώ οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν αρμοδίως.