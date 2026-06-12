Εντοπίστηκε από επιβάτες φουσκωτού σκάφους που κινούνταν σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από την ακτή.

Ένα ακόμη περιστατικό εμφάνισης καρχαρία μάκο καταγράφηκε στις ελληνικές θάλασσες, αυτή τη φορά κοντά στην ακτή της Αναβύσσου, σε μια περίοδο που οι αναφορές για καρχαρίες στο Αιγαίο και γενικότερα στη Μεσόγειο παρουσιάζουν αύξηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι είχε μήκος περίπου τριών μέτρων. Το ζώο εντοπίστηκε από επιβάτες φουσκωτού σκάφους που κινούνταν σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από την ακτή, προκαλώντας προσωρινή αναστάτωση στην περιοχή.

Ειδικοί της θαλάσσιας βιολογίας επισημαίνουν ότι, παρότι οι καρχαρίες μάκο θεωρούνται από τα πιο γρήγορα και ισχυρά είδη καρχαριών, οι επιθέσεις σε ανθρώπους είναι εξαιρετικά σπάνιες. Ωστόσο, τονίζουν ότι η γενικότερη αύξηση των εμφανίσεων μεγάλων θαλάσσιων θηρευτών στη Μεσόγειο χρειάζεται παρακολούθηση, καθώς σχετίζεται με αλλαγές στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

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