Ο 72χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Στη σύλληψη 72χρονου, προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σαρωνικού, στο πλαίσιο ελέγχων για τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες της Αττικής.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια εξόρμησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 12ης Ιουνίου στην παραλία Αναβύσσου, διαπιστώθηκε ότι ο 72χρονος είχε τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα και ηχητικό εξοπλισμό, ενώ είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς είχε σφραγιστεί λίγες ημέρες νωρίτερα από τις αρμόδιες αρχές.

Σε βάρος του συλληφθέντα, καθώς και του ιδιοκτήτη του καταστήματος, σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη κατάληψη παραλίας και παραβίαση απόφασης σφράγισης επιχείρησης, ενώ ενημερώθηκαν οι συναρμόδιοι φορείς για τις περαιτέρω ενέργειες.

Όπως επισημαίνεται από την Ελληνική Αστυνομία, ανάλογες δράσεις και έλεγχοι συνεχίζονται σε όλο το παραλιακό μέτωπο της Αττικής, με στόχο την προστασία του δημόσιου χώρου και την απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες.