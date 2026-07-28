Ήταν λες και η απόλυτη σιωπή απέτιε φόρο τιμής στους νεκρούς των Τεμπών.

Επί 4 ώρες η Εισαγγελέας της έδρας στη δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών περιέγραφε γεγονότα, ευθύνες, πράξεις, που οδήγησαν στην σύγκρουση των δύο τρένων, της επιβατικής INTERCITY 62 και της εμπορικής 63503, στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Όταν η κ. Αγγελική Κουρινιώτη έφτασε στην εκφώνηση των ονομάτων των θυμάτων, στην αίθουσα έπεσε σιωπή. Κανένας ψίθυρος, κανένας ήχος από καμία πλευρά, από κανέναν από τους δικηγόρους, υποστήριξης της κατηγορίας και υπεράσπισης, κοινό, δημοσιογράφους… Οι γονείς άκουγαν τα ονόματα των νεκρών παιδιών τους με δάκρυα στα μάτια. Ήταν λες και η απόλυτη σιωπή απέτιε φόρο τιμής στουςνεκρούς των Τεμπών. Λες και τα θύματα μιλούσαν μέσα από την εκκωφαντική σιωπή, αναζητώντας δικαιοσύνη.

Επί 4 ολόκληρες ώρες η Εισαγγελέας εκφωνούσε το κατηγορητήριο για τον καθένα από τους 36 κατηγορούμενους, περιγράφοντας πράξεις και παραλείψεις που οδήγησαν στο να κινούνται δύο τρένα επί 12 ολόκληρα λεπτά στην ίδια γραμμή και στο τέλος να συγκρουστούν με αποτέλεσμα 57 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Από τα 57 θύματα, η συντριπτική πλειοψηφία νέοι άνθρωποι, από 15 έως 25 ετών.

Αυτά τα θύματα, που οι γονείς και οι συγγενείς τους παλεύουν πάνω από 3 χρόνια τώρα να δικαιώσουν. Στην ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων μέσα στη δικαστική αίθουσα έπεσε ανατριχιαστική νεκρική σιωπή. Σαν να μιλούσαν τα ίδια τα θύματα…

Ε.Κ.