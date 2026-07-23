Συγκέντρωση του ΚΚΕ στον Ασπρόπυργο, με σύνθημα: «Όχι άλλα Τέμπη – Βιολάντες - Ασπρόπυργοι! Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!».

«Από το Μάτι έως τα Τέμπη και από τη "Βιολάντα" ως τον Ασπρόπυργο δεν είναι η κακιά μας η μοίρα που επαναλαμβάνεται. Όλα αυτά είναι κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα. Είναι η πολιτική τους που αντιμετωπίζει τα μέτρα ασφάλειας στους χώρους δουλειάς ως κόστος και τις ζωές των εργαζομένων ως αναλώσιμες. Φτάνει πια, ως εδώ! Η τα κέρδη τους ή οι ζωές μας», τόνισε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που παρευρέθηκε στη συγκέντρωση του κόμματος στον Ασπρόπυργο, με σύνθημα: «Όχι άλλα Τέμπη – Βιολάντες - Ασπρόπυργοι! Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!».

Κεντρικός ομιλητής της συγκέντρωσης ήταν ο βουλευτής Δυτικής Αττικής του ΚΚΕ, Χρήστος Τσοκάνης, ο οποίος περιέγραψε μια σειρά από «οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής, την κυκλοφοριακή ασφυξία, την περιβαλλοντική επιβάρυνση, τις ελλείψεις σε υποδομές Υγείας, αντιπλημμυρικά έργα και τους αυξημένους επαγγελματικούς κινδύνους στους χώρους δουλειάς, την ώρα που προχωρούν με ταχύτητα έργα που εξυπηρετούν επιχειρηματικά συμφέροντα», όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Μάλιστα, «επεσήμανε τις τεράστιες ευθύνες των κυβερνήσεων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα, τονίζοντας ότι διαχρονικά προώθησαν πολιτικές που ευνοούν τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, με φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις και ειδικές διευκολύνσεις, ενώ οι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι επιβαρύνονται συνεχώς», τονίζει η ανακοίνωση.

Τσοκάνης: Έστρωσαν το χαλί στους επενδυτές πετσοκόβοντας ελέγχους και μέτρα ασφάλειας

«Όλες οι κυβερνήσεις έχουν ευθύνες γι' αυτό το αίσχος, έστρωσαν το χαλί στους επενδυτές πετσοκόβοντας ελέγχους και μέτρα ασφάλειας», είπε χαρακτηριστικά. Ακολούθησαν παρεμβάσεις συνδικαλιστών και εργαζομένων από χώρους δουλειάς της περιοχής, που ανέδειξαν τις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, την εντατικοποίηση και την υποστελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών, επισημαίνοντας ότι τα εργατικά «ατυχήματα» δεν είναι ούτε αναπόφευκτα ούτε μεμονωμένα περιστατικά, αλλά αποτέλεσμα μιας πολιτικής που κοστολογεί την ανθρώπινη ζωή.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία της οικογένειας του εργαζόμενου που τραυματίστηκε πρόσφατα στον Ασπρόπυργο, καθώς και η συμμετοχή εργαζομένων, κατοίκων, συνδικαλιστών και μαζικών φορέων της Δυτικής Αττικής, που έστειλαν μήνυμα ότι η μνήμη των θυμάτων θα γίνει δύναμη αταλάντευτου αγώνα.