«Η μεγάλη πυρκαγιά στο Μάτι ήταν ένα προδιαγεγραμμένο κρατικό έγκλημα», τόνισε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΚΚΕ.

Για «μια καταστροφή που δεν σημάδεψε μόνο όσους την έζησαν από κοντά, όλους εμάς, τους κατοίκους των Δήμων Μαραθώνα και Ραφήνας, σημάδεψε όλο τον ελληνικό λαό», μίλησε ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι, οχτώ χρόνια από τη φονική πυρκαγιά, όπου 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

«Σήμερα δίνουμε τη μάχη μαζί με όλους εκείνους που οχτώ χρόνια μετά προσπαθούν να επουλώσουν τις πληγές τους, που προσπαθούν να βρουν τη δικαίωση, που αγωνίζονται για να σταθούν στα πόδια τους απέναντι σε ένα κράτος που όχι μόνο δεν τους στήριξε όπως θα έπρεπε, αλλά σε πολλές περιπτώσεις βρέθηκε και απέναντί τους», τόνισε κατά την παρέμβασή του.

«Η μεγάλη πυρκαγιά στο Μάτι και η καταστροφή που άφησε πίσω της δεν ήταν μια κακή παρένθεση, μια έλλειψη συντονισμού ή μια συγκυριακή δυσλειτουργία του κρατικού μηχανισμού, όπως έγινε προσπάθεια να παρουσιαστεί από την τότε κυβέρνηση. Ήταν ένα προδιαγεγραμμένο κρατικό έγκλημα», πρόσθεσε ο Γ. Γκιόκας, υπενθυμίζοντας ότι η τραγωδία στο Μάτι ήρθε λίγο μετά τη φονική πλημμύρα στη Μάνδρα Αττικής, ενώ μετά την πυρκαγιά ακολούθησαν και άλλα εγκλήματα όπως η κακοκαιρία «Daniel» στη Θεσσαλία, η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε πριν δύο χρόνια στον Βαρνάβα Αττικής και έφτασε μέχρι το Χαλάνδρι μέσα στον οικιστικό ιστό, το έγκλημα των Τεμπών, η εκατόμβη των θυμάτων στους χώρους δουλειάς, «που μπορεί να μην είναι αποτέλεσμα φυσικών καταστροφών, είναι όμως το αποτέλεσμα του ίδιου επιλεκτικά ανίκανου κράτους».

«Αν κάτι αποδεικνύουν όλα τα παραπάνω είναι ότι υπάρχει μια πολιτική που ακολουθείται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις και που αποτελεί το έδαφος πάνω στο οποίο ο λαός μας οδηγείται από τη μία καταστροφή στην άλλη. Και αυτή είναι η πολιτική που θεωρεί τα μέτρα προστασίας της ζωής και της ασφάλειας του λαού ως περιττό κόστος. Είναι η πολιτική που με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτιμά να μοιράζει αποζημιώσεις-ψίχουλα από το να παίρνει τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Είναι η πολιτική που πάνω απ' όλα θυσιάζει τις λαϊκές ανάγκες, ακόμη και την ίδια τη ζωή στον βωμό του κέρδους», εξήγησε.

Για αυτό -όπως σημείωσε- «κρίσιμες υπηρεσίες όπως η Πυροσβεστική, τα Δασαρχεία, οι Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας στις Περιφέρειες και στους δήμους παραμένουν εδώ και χρόνια υποστελεχωμένες, με απαρχαιωμένο εξοπλισμό και υποδομές. Για αυτό και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες για τη λήψη επαρκών μέτρων πρόληψης και για μέγιστη ετοιμότητα στην αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Αυτοί είναι και οι λόγοι που η πυρκαγιά στο Μάτι, όπως και άλλες φυσικές καταστροφές θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί πριν πάρουν τελικά ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Και αυτοί οι λόγοι παραμένουν και σήμερα, όσο και αν προσπαθείτε να παρουσιάσετε μια μαγική εικόνα για το κυβερνητικό έργο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ως αναγκαίο περιτύλιγμα για το σερβίρισμα αυτής της πολιτικής είναι η προπαγάνδα της ατομικής ευθύνης που απογειώνεται για να κρυφτεί η κρατική ευθύνη», τόνισε ο βουλευτής του ΚΚΕ. «Κουνάτε για παράδειγμα το δάχτυλο για τον καθαρισμό των ιδιοκτητών οικοπέδων. Δεν λέτε κουβέντα όμως για τις δασικές εκτάσεις που το ίδιο το κράτος έχει την ευθύνη. Στέλνετε τα λαϊκά στρώματα ως πελάτες στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Και έτσι με ένα σμπάρο πετυχαίνονται δύο τρυγόνια. Και οι ασφαλιστικοί όμιλοι αυγατίζουν τα κέρδη τους και το κράτος σας απαλλάσσεται ακόμη και από τις πιο πενιχρές αποζημιώσεις» ανέφερε.

«Εχθρικό κράτος»

Ο Γ. Γκιόκας υπογράμμισε πως αυτό το εχθρικό κράτος συνεχίζουν να βρίσκουν μπροστά τους οι συγγενείς των θυμάτων στο Μάτι και όσοι κατάφεραν να επιζήσουν, καθώς απέναντι στις πρωτόδικες αποφάσεις για αποζημιώσεις είδαν αυτό το εχθρικό κράτος να προσφεύγει με εφέσεις και χρειαζόταν πολύ μεγάλος αγώνας για να σταματήσουν αυτές οι εφέσεις από δήμους, Περιφέρεια και το κεντρικό κράτος.

«Αυτό το κράτος βρίσκουν μπροστά τους όταν έχουν να αντιμετωπίσουν έναν πολεοδομικό σχεδιασμό για το Μάτι που δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Αυτό το κράτος βρίσκουν μπροστά τους όσοι προσπαθούν όλα αυτά τα χρόνια να ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους και ενώ έχουν ενταχθεί στη διαδικασία αποζημίωσης και ανοικοδόμησης και έχουν προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά για τη λήψη της προβλεπόμενης επιδότησης, κινδυνεύουν να τη χάσουν, αφού η αρμόδια υπηρεσία της Πολεοδομίας έχει παγώσει την έκδοση οικοδομικών αδειών και τα αλλεπάλληλα αιτήματα των ανθρώπων παραμένουν αναπάντητα από τους διάφορους ανευθυνοϋπεύθυνους. Αυτό το εχθρικό κράτος βρίσκουν μπροστά τους οι συγγενείς των θυμάτων, όταν πρόσφατα με επίσημη καταγγελία του Συλλόγου τους ζητάνε τη διερεύνηση για την ταφή αταυτοποίητων θυμάτων, αίτημα που η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να ικανοποιήσει και να δοθούν επίσης εξηγήσεις και απαντήσεις», είπε. Συμπλήρωσε, δε, πως αυτό το κράτος βρίσκουν μπροστά τους όλοι οι κάτοικοι στην Ανατολική Αττική, «ένα κράτος που δεν έχει εξασφαλίσει εν έτει 2026 να υπάρχει ένα δημόσιο νοσοκομείο στην Ανατολική Αττική, σε συνδυασμό με τις τραγικά υποστελεχωμένες πρωτοβάθμιες υπηρεσίες Υγείας».

Ξεκαθάρισε πως το ΚΚΕ συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στους συγγενείς των θυμάτων, δίπλα σε όσους έχουν χάσει το βιος τους από φυσικές καταστροφές. «Μα πάνω απ' όλα είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε μπροστά στον αγώνα για μέτρα προστασίας και πρόληψης, για να μη θρηνήσει ο λαός μας άλλα θύματα, για να σταματήσει να χάνεται ο φυσικός πλούτος και να υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής. Και αυτά μπορούν να γίνουν έξω από τη λογική των δημοσιονομικών αντοχών και των κοστολογημένων προγραμμάτων που αντιμετωπίζουν πάντα ως κόστος μόνο τα δικαιώματα και τη ζωή του λαού, για να απαντηθεί επιτέλους το δίλημμα ''Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας''. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη τιμή στη μνήμη των θυμάτων από την πυρκαγιά στο Μάτι», τόνισε.