Οι εκδηλώσεις μνήμης κορυφώνονται την Πέμπτη, στο χώρο της τραγωδίας που συγκλόνισε τη χώρα στο Μάτι, με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας, έως την Αργυρά Ακτή.

Οκτώ χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την φονική φωτιά στο Μάτι την 23η Ιουλίου που άφησε πίσω της 177 νεκρούς και εγκαυματίες και ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαματιών μαζί με τον δήμο Μαραθώνα διοργανώουν εκδηλώσεις μνήμης. Την Τετάρτη το βράδυ τελέστηκε αγρυπνία, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά.

«Οκτώ χρόνια μετά,η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμιση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να υπονομεύεται και οι θεσμοί, η Πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν. Γιατί το κληροδότημα των 177 θυμάτων δεν είναι μόνο η μνήμη μιας τραγωδίας. Είναι η ευθύνη να υπερασπιζόμαστε την ανθρώπινη ζωή, την αλήθεια, τη λογοδοσία και την αλληλεγγύη, ώστε καμία κοινωνία να μη συνηθίσει την απώλεια και καμία τέτοια τραγωδία να μη βιωθεί ξανά ποτέ…Σας περιμένουμε να ενώσουμε τις φωνές μας στη μνήμη, στην αλήθεια και στην ευθύνη» αναφέρει η ανακοίνωση του Συλλόγου.

Οι εκδηλώσεις μνήμης κορυφώνονται την Πέμπτη,στο χώρο της τραγωδίας που συγκλόνισε τη χώρα, με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας, έως την Αργυρά Ακτή. Ήδη την περασμένη Κυριακή 19 Ιουλίου 2026, μετά τη Θεία Λειτουργία, τελέστηκε Επιμνημόσυνη Δέηση στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Μάτι.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

Επιμνημόσυνες Δεήσεις – Αγρυπνία

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, θα τελεστείΑγρυπνία, περί ώρα 21:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά.

Την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, μετά τη Θεία Λειτουργία, θα τελεστεί Επιμνημόσυνη Δέηση στον Ιερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – Αγίου Θωμά & Αγίου Πορφυρίου στο Κόκκινο Λιμανάκι.

Εκδηλώσεις Μνήμης, Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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- Στις 19:00 στο Μνημείο των Θυμάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει το Προσκλητήριο νεκρών.

Έπειτα θα διανύσουμε το δρόμο της φωτιάς προς το Μάτι.

- Στις 20:30 θα εκκινήσει η κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι (Ν.Α.Ο.ΜΑ.).

- Στις 21:15, θα μεταβούμε περπατώντας από την Ποσειδώνος ως την Αργυρά Ακτή.