«Παράθυρο» για πιο γρήγορη αποφυλάκιση των Σωτήρη Τερζούδη, Βασίλη Ματθαιόπουλο και Ιωάννη Καπάκη, ανοίγει ο Άρειος Πάγος με την απόφαση για το Μάτι.

Οκτώ χρόνια μετά τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, ο Άρειος Πάγος έβαλε την «υπογραφή» του στην καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου της Αθήνας, κρίνοντας αμετάκλητα ενόχους τους καταδικασθέντες.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο ανοίγει το δρόμο για συντομότερη αποφυλάκιση των τριών καταδικασθέντων που είναι στη φυλακή, αναιρώντας τη δευτεροβάθμια δικαστική απόφαση ως προς την απόρριψη των ελαφρυντικών και τις ποινές που επιβλήθηκαν. Έτσι, επιστρέφει για αυτούς η υπόθεση στο Εφετείο προκειμένου να κριθεί εκ νέου, με ανοιχτό πλέον το ενδεχόμενο να περάσουν πιο γρήγορα ελεύθεροι την πόρτα της φυλακής.

Συγκεκριμένα, ο Άρειος Πάγος αναιρεί εν μέρει τη δευτεροβάθμια απόφαση που είχε εκδοθεί ως προς το μέρος που αφορά στην απόρριψη του ελαφρυντικού του σύννομου βίου που είχαν αιτηθεί οι Σωτήρης Τερζούδης, τότε αρχηγός της Πυροσβεστικής, Βασίλης Ματθαιόπουλος, τότε υπαρχηγός και Ιωάννης Καπάκης ο οποίος την επίμαχη περίοδο ήταν γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου αναφέρει ότι: «Αναιρεί εν μέρει την προσβαλλόμενη απόφαση του Α΄Τριμ. Εφ. Πλημ/των Αθηνών ως προς το μέρος της που αφορά την απόρριψη της ελαφρυντικής περίστασης του αρθρ. 84 παρ. 2 στοιχ α. ΠΚ στον καθένα από τους τρεις πρώτους αναιρεσείοντες, Σ. Τ., Β.Μ. και Ι. Κ., αλλά και σε περίπτωση παραδοχής της ως προς τις επιβληθείσες στον καθένα απ αυτούς ποινές φυλάκισης, καθώς επίσης και τις συνολικές ποινές φυλάκισης που καθορίστηκαν σε βάρος των τριών πρώτων αναιρεσειόντων, όπως και για την ορισθείσα εκ μέρους του καθενός από αυτούς εκτιτέα ποινή φυλάκισης» και ανάβει το πράσινο φως για επανεκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο.

Τον Ιούνιο του 2025, το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων είχε επιβάλλει ποινή 340 ετών, με εκτιτέα τα 5 έτη, στους Σωτήρη Τερζούδη, Βασίλη Ματθαιόπουλο, Ιωάννη Φωστιέρη και Ιωάννη Καπάκη οδηγώντας τους στη φυλακή. Το δικαστήριο, είχε κρίνει πως δεν πρέπει να δοθεί αναστολή ή να μετατραπεί η ποινή που επιβλήθηκε στους καταδικασθέντες καθώς θεώρησε, μεταξύ ά, πως ήταν ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων.