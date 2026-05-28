Μία μεγάλη έκπληξη έκρυβε η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στον Άρειο Πάγο.

Η παρουσία της Μαρίας Λεπενιώτη η οποία έχει συνδεθεί με την υπόθεση της Χρυσής Αυγής καθώς ήταν η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που είχε καταδικάσει σε πρώτο βαθμό την εγκληματική οργάνωση, φαίνεται πως «έκλεψε την παράσταση».

Αν και η κ. Λεπενιώτη φέρεται να έχει συνυπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», το όνομά της παρέμεινε επτασφράγιστο μυστικό έως τη δημόσια εμφάνισή της στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα.

«Η δημοκρατία χωρίς Δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες, αγώνα με σημαία μας, τη δημοκρατία και την Δικαιοσύνη», εξήγησε ο κ. Τσίπρας όταν ρωτήθηκε τι σηματοδοτεί η παρουσία της κ. Λεπενιώτη η οποία να σημειωθεί αφυπηρέτησε πέρυσι.

Η επιλογή αυτή πάντως του Αλέξη Τσίπρα ως προς το πρόσωπο της κ. Λεπενιώτη, εκτιμάται ως μία κίνηση με μεγάλη συμβολική σημασία σε μία περίοδο μάλιστα που η Δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρών πολιτικών αντιπαραθέσεων και αμφισβητείται έντονα η ανεξαρτησία της.

Ντ.Τ.