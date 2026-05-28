«Το ταξίδι και ο αγώνας μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας αμέσως μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης της ΕΛ.Α.Σ. στον Άρειο Πάγο.

Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τις απαιτούμενες υπογραφές, όπως ορίζει ο νόμος, κατέθεσε σήμερα Πέμπτη στον Άρειο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας.

Εξερχόμενος, σε δήλωσή του προς τους δημοσιογράφους επεσήμανε ότι χιλιάδες πολίτες έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα της ΕΛ.Α.Σ., υπογραμμίζοντας πως «Σημαία μας είναι η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη».

Αναλυτικά η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα:

«Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη Δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξη μας στο διαδικτυακό τόπο myelas.gr , όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπεύδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άρειο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη, όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη, διότι η Δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως Δικαιοσύνη και η Δικαιοσύνη δεν ανασαίνει δίχως ισχυρή Δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία και την πατρίδα μας. Και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση, το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο».

Ερωτηθείς για την παρουσία της Μαρίας Λεπενιώτη ο κ. Τσίπρας τόνισε: «Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό το οποίο είπα: Ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη».

Τον Αλ. Τσίπρα συνόδευσαν η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεώνη Κουφονικολάκου με το υπόλοιπο επικοινωνιακό επιτελείο, καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, συνυπογράφουσα της ιδρυτικής διακήρυξης.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τα προχθεσινά αποκαλυπτήρια του κόμματος, σε εκδήλωση στο Θησείο, ο Αλ. Τσίπρας είχε επισημάνει τα 7 βασικές δεσμεύσεις του νέου πολιτικού εγχειρήματος:

«Πρώτον: Δεσμευόμαστε για Ζωή με Αξιοπρέπεια

Δεύτερον: Δεσμευόμαστε για ισχυρή Δημοκρατία χωρίς Ασυλίες Για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος.

Τρίτον: Δεσμευόμαστε για μια ισχυρή Οικονομία Δίκαιης Ανάπτυξης και Αξιοπρέπειας. Για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στην αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση.

Τέταρτον: Δεσμευόμαστε για Κοινωνικό Κράτος Δικαιωμάτων απέναντι στη κερδοσκοπία. Για να γίνουν ξανά δικαίωμα για όλους και όχι προνόμια για λίγους η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική προστασία, η στέγη και ο πολιτισμός.

Πέμπτον: Δεσμευόμαστε για μια Ανθεκτική Ελλάδα σε έναν Κόσμο Διαρκών Κρίσεων. Για προστασία και ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις την ενεργειακή ανασφάλεια και τις ακραίες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Έκτον: Δεσμευόμαστε για Ψηφιακή Δημοκρατία και Κυριαρχία. Για Εθνικές τεχνολογικές υποδομές με ρήτρες κυριαρχίας.

Έβδομον: Δεσμευόμαστε για μια Ισχυρή Ελλάδα που Θωρακίζει τα Δικαιώματά της και Χτίζει Γέφυρες Ειρήνης. Για Νέα Εθνική Πυξίδα με επιστροφή στην πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική»