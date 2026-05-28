«Μέσα στο καλοκαίρι θα είμαστε απόλυτα έτοιμοι 100%. Με την ψηφιακή πλατφόρμα ήδη γίνεται χαμός και υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον», είπε ο Γρηγόρης Θεοδωράκης.

Για τη δομή, η οποία όπως είπε θα είναι ό,τι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει κόμμα, τη φιλοσοφία και το πολιτικό στίγμα της «Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης» μίλησε στον ΣΚΑΪ ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα και στέλεχος του νέου φορέα,Γρηγόρης Θεοδωράκης, τονίζοντας ότι «θα πάμε στη ΔΕΘ με ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα».

Ο Γρηγόρης Θεοδωράκης έκανε λόγο για ένα νέο πολιτικό εγχείρημα με «ανοιχτά» και «συμμετοχικά» χαρακτηριστικά και τόνισε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη οργανωτική και προγραμματική προετοιμασία, με στόχο τη δημιουργία ενός διαφορετικού κομματικού μοντέλου.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η ΕΛΑΣ δεν θα χαρακτηρίζεται από τις «κλασικές κομματικές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις», αλλά θα αποτελεί «ένα κόμμα ανοιχτό, συμμετοχικό, που πραγματικά θα έχει στόχο να μιλήσει με την κοινωνία», προσθέτοντας πως θα είναι «φτιαγμένο από κάτω, με ενεργό συμμετοχή».

«Χαμός με την ψηφιακή πλατφόρμα του κόμματος»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ψηφιακή πλατφόρμα του κόμματος, σημειώνοντας ότι ήδη καταγράφεται μεγάλη ανταπόκριση.

«Με την ψηφιακή πλατφόρμα ήδη γίνεται χαμός και υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον» τόνισε, εξηγώντας πως στόχος είναι να λειτουργήσει ως «φόρουμ διαλόγου, διαβούλευσης και ουσιαστικής συζήτησης», ενώ άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο εσωτερικών δημοψηφισμάτων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στο Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα λειτουργεί «ένα εξαιρετικό επιστημονικό συμβούλιο», με τη συμβολή εκατοντάδων εθελοντών που εργάζονται πάνω στο πρόγραμμα του κόμματος.

Ο κ. Θεοδωράκης περιέγραψε μια δύσκολη κοινωνική πραγματικότητα για την πλειοψηφία των πολιτών, επικαλούμενος τις δημοσκοπήσεις.

«8 στους 10 λένε ότι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, αντιμετωπίζουν προβλήματα με το σούπερ μάρκετ, με τη στέγαση» ανέφερε, προσθέτοντας πως υπάρχουν και «πολύ σοβαρά ζητήματα που αφορούν τα σκάνδαλα, την απαξίωση και τη θεσμική υποβάθμιση της χώρας». Σύμφωνα με τον ίδιο, η ΕΛΑΣ δεν επιδιώκει απλώς πολιτική αλλαγή, αλλά αλλαγή πολιτικής.

Αναφερόμενος στις οικονομικές προτάσεις του νέου φορέα, ο συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα σημείωσε το εξής: «Πρέπει να υπάρξει μια άλλη ανακατανομή υπέρ των ασθενέστερων, χωρίς καμία επιβάρυνση των μικρομεσαίων. Θα υπάρξουν παρεμβάσεις για τα υπερκέρδη συγκεκριμένων κατηγοριών του πολύ μεγάλου πλούτου.

Παράλληλα, μίλησε για δικαιότερο φορολογικό σύστημα, με μείωση του φόρου μισθωτής εργασίας και αλλαγή της αναλογίας μεταξύ έμμεσων και άμεσων φόρων. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι η επεξεργασία του κυβερνητικού προγράμματος βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

«Μέσα στο καλοκαίρι θα είμαστε απόλυτα έτοιμοι, 100%. Θα πάμε με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, κοστολογημένο και μετρημένο μέχρι το τελευταίο ευρώ» ανέφερε, εκτιμώντας ότι οι προτάσεις της ΕΛΑΣ «θα εκπλήξουν θετικά».

«Θέλουμε να μιλήσουμε με τις υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας»

Σχολιάζοντας το όνομα του νέου κόμματος, ο κ. Θεοδωράκης επιχείρησε να δώσει το ιδεολογικό του περιεχόμενο.

«Ελληνική γιατί επιδιώκουμε έναν γνήσιο πατριωτισμό. Αριστερή με τις καταβολές των κοινωνικών αγώνων της πληθυντικής Αριστεράς. Και Συμπαράταξη γιατί πρέπει να δημιουργηθεί μια πανδημοκρατική πλατιά κοινωνική συμμαχία» είπε χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι στόχος του νέου πολιτικού φορέα είναι να κινητοποιήσει κυρίως τους νέους ανθρώπους.

«Θέλουμε να μιλήσουμε με τις υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας και ιδίως με τους νέους ανθρώπους που απαξιώνουν –και δικαίως– την πολιτική» ανέφερε.

