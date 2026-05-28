«Ο Αλέξης Τσίπρας και επιπλέον έχει κάτι το οποίο μπορεί να εισφέρει τα μέγιστα στη σημερινή συγκυρία. Ποιο είναι αυτό; Είναι η εντιμότητά του», είπε ο Αντώνης Σαουλίδης.

Για το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα μίλησε το στέλεχος της ΕΛΑΣ, Αντώνης Σαουλίδης, τονίζοντας πως ο πρώην πρωθυπουργός «εκφράζει σήμερα τη σύγχρονη αριστερά, δίνοντας προτεραιότητα στις κοινωνικές ανάγκες».

Μιλώντας στο Mega, ο Αντώνης Σαουλίδης αναφέρθηκε αρχικά στη Συμφωνία των Πρεσπών, τονίζοντας πως «τότε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είχε κάποιες επιδόσεις, οι οποίες σε καμία απολύτως περίπτωση δεν αποτύπωναν αυτό το οποίο συζητάται ευρέως. Μέχρι να έρθει η συμφωνία, γνωρίζουμε όλοι όσοι έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό ότι η Βόρεια Μακεδονία ήταν κοινά αποδεκτή ως Μακεδονία, απλά, σκέτα».

«Στη Βόρεια Ελλάδα και στη Μακεδονία το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και η συμφωνία των Πρεσπών έχει υποστηρικτές, διότι μέχρι τη στιγμή της συμφωνίας επικρατούσε μόνο το όνομα Μακεδονία. Ο γεωγραφικός προσδιορισμός ήρθε να αλλάξει τα διεθνή δεδομένα», συνέχισε.

Όπως σημείωσε ο ίδιος, ο Αλέξης Τσίπρας είναι πλέον έμπειρος και ώριμος, έχοντας κάνει αυτοκριτική για προηγούμενα λάθη, και πως η εντιμότητά του αποτελεί ελκυστικό στοιχείο στην παρούσα πολιτική συγκυρία.

«Εκτός από τη συγκυρία που έχει αλλάξει, διότι η προηγούμενη συγκυρία περιλάμβανε τις κοινωνικές εκρήξεις, οι οποίες μετασχηματίστηκαν σε ένα πολιτικό ρεύμα, σήμερα, έχοντας ξεπεράσει όλες αυτές τις έντονες καταστάσεις εκείνης της περιόδου, αναζητούμε πολιτικές και πολιτικούς, οι οποίοι είναι έμπειροι, γνωρίζουν τα όρια των ευρωπαϊκών μας δυνατοτήτων και μέσα από μια προηγούμενη ενασχόληση και εμπειρία μπορούν να τα διευρύνουν», δήλωσε.

«Αυτά λοιπόν τα έχει ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας και επιπλέον έχει κάτι το οποίο μπορεί να εισφέρει τα μέγιστα στη σημερινή συγκυρία. Ποιο είναι αυτό; Είναι η εντιμότητά του. Σε μια περίοδο όπου πρωταγωνιστεί η διαπλοκή, η διαφθορά, η σκανδαλολογία, νομίζω ότι η εντιμότητα του κυρίου Τσίπρα, η οποία είναι αδιαμφισβήτητη, δεν έχει κάποιος να θέσει ένα ζήτημα επί προσωπικού για την περίοδο της διακυβέρνησής του, είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποτελεί ελκυστικό», συνέχισε.

Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας εκφράζει σήμερα τη σύγχρονη αριστερά, δίνοντας προτεραιότητα στις κοινωνικές ανάγκες, τονίζοντας πως είναι «προοδευτικός πολιτικός».

«Είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός ο οποίος έχει κάνει την αυτοκριτική του, έχει αναγνωρίσει σφάλματα, έχει δημοσίως αναγνωρίσει τα σφάλματα. Θα έλεγα ότι η ομάδα η οποία πλέον έχει δημιουργηθεί είναι μια πάρα πολύ δυναμική ομάδα. Και το κρίσιμο ξέρετε ποιο είναι; Αυτό το οποίο έχει να εισφέρει η καινούργια μας συλλογική προσπάθεια», υπογράμμισε ο Αντώνης Σαουλίδης.

«Εμείς έχουμε καταθέσει ήδη εφτά δεσμεύσεις, οι οποίες θα εξειδικευτούν στην πορεία μέσα από μια διαδικασία διαβούλευσης με την κοινωνία. Το διαφορετικό του δικού μας κόμματος είναι ότι δεν επιθυμούμε να υπάρχει ένα κόμμα το οποίο θα καθοδηγεί την ελληνική κοινωνία. Επιθυμούμε ένα κόμμα το οποίο θα συνομιλεί με την ελληνική κοινωνία, ένα κόμμα το οποίο θα αφουγκράζεται τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας», κατέληξε.

