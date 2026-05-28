Σοβαρές προκλήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα ΕΛΤΑ στη διαχείριση της εισερχόμενης διεθνούς αλληλογραφίας, καθώς οι χρόνοι παράδοσης στην Ελλάδα παραμένουν αισθητά υψηλότεροι σε σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά ταχυδρομεία. Τα στοιχεία της Διεθνούς Ταχυδρομικής Ένωσης για το 2025 καταγράφουν σημαντική επιδείνωση στις επιδόσεις των ΕΛΤΑ, με τις περισσότερες αποστολές από το εξωτερικό να φθάνουν στους παραλήπτες ύστερα από 10 έως 11 εργάσιμες ημέρες.

Η καθυστέρηση δεν φαίνεται να σχετίζεται με τη μεταφορά των αντικειμένων από τις χώρες προέλευσης, αλλά κυρίως με τις διαδικασίες που ακολουθούν μετά την άφιξή τους στην ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στη διαλογή και στη διανομή της αλληλογραφίας, στάδια που επιβαρύνουν σημαντικά τον συνολικό χρόνο επίδοσης.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι μια αποστολή από την Ελλάδα προς την Ελβετία μέσω της Swiss Post παραδίδεται κατά μέσο όρο σε 4,9 εργάσιμες ημέρες, ενώ για την αντίστροφη διαδρομή, όταν η διαχείριση περνά στα ΕΛΤΑ, απαιτούνται έως και 10 ή 11 εργάσιμες ημέρες. Αντίστοιχα αυξημένοι χρόνοι καταγράφονται και για αποστολές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Ολλανδία και η Πορτογαλία.

Ακόμη μεγαλύτερες καθυστερήσεις εμφανίζονται στις αποστολές από την Πολωνία και τη Ρουμανία, όπου ο μέσος χρόνος παράδοσης φθάνει τις 15,3 και 14,9 εργάσιμες ημέρες αντίστοιχα. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο οργανισμός στην αποτελεσματική διαχείριση του εισερχόμενου ταχυδρομικού έργου, παρά τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης των τελευταίων ετών.

Οι επιδόσεις των ΕΛΤΑ αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι αρκετά ευρωπαϊκά ταχυδρομεία με δημόσιο ή μεικτό χαρακτήρα, τα οποία επίσης πέρασαν περιόδους οικονομικής πίεσης και μετασχηματισμού, έχουν καταφέρει να διατηρήσουν υψηλότερα επίπεδα αξιοπιστίας και ταχύτητας στις διεθνείς αποστολές. Το γεγονός αυτό εντείνει την πίεση για επιτάχυνση των παρεμβάσεων που απαιτούνται στην ελληνική ταχυδρομική αγορά, προκειμένου να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και να βελτιωθεί η ποιότητα εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων.