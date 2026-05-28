Σε λειτουργία τέθηκε από την ΑΑΔΕ η πλατφόρμα για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματοςπου αφορούν αναδρομικά μισθών και συντάξεων τα οποία καταβλήθηκαν μέσα στο 2024. Η διαδικασία αφορά κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους που έλαβαν αναδρομικές αποδοχές το προηγούμενο έτος, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά στοιχεία έχουν ήδη αποσταλεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς φορείς πληρωμής.

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη αποστείλει ειδοποιήσεις μέσω της εφαρμογής myAADEapp σε όσους φορολογούμενους διαθέτουν εγκατεστημένη την εφαρμογή στα κινητά τους τηλέφωνα, ενημερώνοντάς τους για τη δυνατότητα υποβολής της σχετικής τροποποιητικής δήλωσης.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και αυτοματοποιημένα μέσω τροποποιητικής δήλωσης Ε1 για το φορολογικό έτος 2025. Τα ποσά των αναδρομικών μεταφέρονται αυτόματα στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα αλλαγών σε άλλα στοιχεία του εντύπου. Με την οριστική υποβολή εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα και, σε περίπτωση πρόσθετης φορολογικής επιβάρυνσης, δημιουργείται αυτόματα νέα ταυτότητα οφειλής.

Σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό πλαίσιο, τα αναδρομικά δηλώνονται στο έτος στο οποίο ανάγονται και όχι στο έτος κατά το οποίο καταβλήθηκαν. Έτσι, τα ποσά που εισπράχθηκαν το 2024 εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό αρχείο του 2026, αλλά φορολογούνται μέσω τροποποιητικής δήλωσης στο αντίστοιχο φορολογικό έτος.

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ ο επιπλέον φόρος που ενδεχομένως προκύψει θα πρέπει να εξοφληθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.

Η διαδικασία δεν αφορά αποκλειστικά τα αναδρομικά του 2024. Φορολογούμενοι που διαπιστώνουν στο φετινό ενημερωτικό εισοδημάτων ποσά που αντιστοιχούν σε παλαιότερα έτη, καλούνται να ελέγξουν αν υπάρχει διαθέσιμη επιλογή τροποποιητικής δήλωσης και για τις συγκεκριμένες χρήσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις αναδρομικών που προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις, καθώς οι τόκοι δηλώνονται ξεχωριστά με βάση το έτος είσπραξης στους αντίστοιχους κωδικούς των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.