Αυξημένες οι θερμοκρασίας σήμερα, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ωστόσο σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, έρχεται πιο ψυχρή αέρια μάζα από τις απογευματινές ώρες.

Μπορεί αργά το μεσημέρι ,σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσαάκη, να δούμε θερμοκρασίες κοντά στους 32 με 35 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα για το εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, ταυτόχρονα όμως καθώς θα πηγαίνουμε προς τις απογευματινές και βραδινές ώρες, θα περάσει μία πιο ψυχρή αέρια μάζα από τα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας μας.

Ως αποτέλεσμα θα δημιουργηθούν έντονες θερμοκρασιακές διαφορές και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να ξεσπάσουν μπόρες ή και καταιγίδες, που σε τοπικό επίπεδο μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα, δηλαδή να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις ακόμη και από έντονους κεραυνούς, ιδιαίτερα προς την βορειοανατολική πλευρά της χώρας μας, ακόμη και προς το εσωτερικό της κεντρικής ηπειρωτικής χώρας και της Πελοποννήσου.

Μπορεί ο καιρός να ξεκινάει με ήπιες διαθέσεις στη συνέχεια θα αλλάξει σημαντικά καθώς θα οδηγηθούμε σε καταιγίδες, μπουρίνια και δυνατούς ανέμους από αργά το απόγευμα και μέχρι και νωρίς το πρωί αύριο.

Σήμερα Πέμπτη ο καιρός ξεκινάει ήπιος στις περισσότερες περιοχές, αργά το απόγευμα όμως θα σχηματιστούν καταιγιδοφόρα νέφη, πρώτα σε βουνά της ηπειρωτικής χώρας, αργότερα και σε περιοχές πιο χαμηλού υψομέτρου και σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις και να ξεσπάσουν μπόρες, ακόμη και καταιγίδες. Μπορεί να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και ακόμη και από κεραυνούς.

Θα ενισχυθούν σιγά σιγά οι βορειοδυτικοί άνεμοι, από το απόγευμα και στη συνέχεια, με πολύ δυνατές εντάσεις και χρειάζεται προσοχή και στο θέμα των πυρκαγιών. Είναι δυνατόν να ευνοηθούν πυρκαγιές προς την κεντρική, ανατολική και βόρεια Ελλάδα. Αρκετά επικίνδυνο το 24ωρο που ανοίγεται μπροστά μας.

Ο καιρός έχει μαλακώσει, καθώς νωρίς το πρωί βλέπουμε θερμοκρασίες ακόμα και 20 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας. Προς την κεντρική Μακεδονία, στο εσωτερικό της, θα δούμε τον υδράργυρο κοντά στους 34 βαθμούς, όπως επίσης και στο εσωτερικό της Θεσσαλίας. Προς τη δυτική ηπειρωτική χώρα θα είμαστε κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, ακόμη όμως και στο εσωτερικό του νοτιοανατολικού Αιγαίου, θα βλέπουμε τον υδράργυρο κοντά στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο θα δούμε τον υδράργυρο να υποχωρεί και να είμαστε κοντά στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική σήμερα, μπορεί η ημέρα να ξεκινάει με καλές συνθήκες, αργά το απόγευμα όμως θα σχηματιστούν σύννεφα και δεν αποκλείεται η εκδήλωση βροχών ή και καταιγίδων, με έμφαση τα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού. Επομένως από αργά το απόγευμα σήμερα, μέχρι και αύριο νωρίς το πρωί, δεν αποκλείεται να δούμε κάποιες μπόρες ή και καταιγίδες. Θα ενισχυθεί ο βορειοδυτικός άνεμος μέσα στη νύχτα, με τη θερμοκρασία σήμερα να προσεγγίζει τους 32 βαθμούς και αύριο τους 28 με 29 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός στην έναρξη θα είναι ήπιος. Αργά το μεσημέρι θα βλέπουμε να σχηματίζονται καταιγιδοφόρα σύννεφα, πρώτα στη γύρω ορεινή ζώνη, αργότερα και σε περιοχές πιο χαμηλού υψομέτρου, για να δώσουν μπόρες ή και καταιγίδες, με έμφαση τα κεντρικά και νότια τμήματα του νομού. Ο βαρδάρης θα ενισχυθεί μέσα στη νύχτα. Προσοχή και στα μπουρίνια, από αργά το απόγευμα και στη συνέχεια για το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία κοντά στους 32 βαθμούς, μία μικρή υποχώρηση κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας θα σημειώσει ο υδράργυρος.

Η εξέλιξη του καιρού

Αύριο, Παρασκευή, θα ενισχυθεί ο βοριάς μέσα στο Αιγαίο, θα φθάνουμε ακόμη και τα 7 μποφόρ, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες και ο άστατος καιρός θα μεταφερθεί το απόγευμα, στο εσωτερικό της κεντρικής ηπειρωτικής χώρας. Αύριο η Πελοπόννησος θα δεχθεί μπόρες ή και καταιγίδες, πιθανόν και χαλαζοπτώσεις αργά το απόγευμα.

Το Σάββατο, πλέον αρχίζει και υποχωρεί η αστάθεια. Αν βγουν και πάλι κάποιες μπόρες, αυτές θα αφορούν τις απογευματινές ώρες, αλλά κυρίως κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου. Θα επιμείνει ο βοριάς από το απόγευμα στην περιοχή των Κυκλάδων.

Την Κυριακή, ακόμα πιο περιορισμένη η αστάθεια. Θα έχουμε κάποια φαινόμενα κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου και σε βουνά της Μακεδονίας και της Θράκης, αργά το απόγευμα.

Τη Δευτέρα, του Αγίου Πνεύματος, φαίνεται και πάλι να μας προσεγγίζει μία διαταραχή από τα βόρια Βαλκάνια.

Θα επιδεινωθεί ο καιρός κυρίως προς το βράδυ για τη βόρεια Ελλάδα., την κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία. Αυτή η αστάθεια θα επεκταθεί πιο νότια, μέσα στην Τρίτη.