Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα Πέμπτη ο καιρός, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.
Αναλυτικά:
Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά οπότε, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με τοπικές βροχές.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ηπειρωτικά.