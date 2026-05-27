Οι πρόσφατες οικογενειακές στιγμές για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, όπως τις αποτύπωσε ο ίδιος.

Με μία σειρά από φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε ένα μικρό «update» στους εκατομμύρια ακολούθους του σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην καθημερινότητά του.

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Greek Freak στο ΝΒΑ έχουν τελειώσει εδώ και μήνες, με τον Γιάννη να βρίσκεται στην Ελλάδα. Από την ανάρτηση ξεχωρίζουν οι στιγμές με τα παιδιά του, καθώς φαίνεται ο ένας από τους γιους του να ακολουθεί τα χνάρια του πατέρα του, καρφώνοντας εμφατικά σε μία μπασκέτα, προφανώς πολύ μικρότερη από αυτή που μας έχει συνηθίσει ο Γιάννης.

Παράλληλα, στις φωτογραφίες ξεχωρίζει η παρουσία του Γιάννη στο T-Center για το Final Four της Euroleague. Πιο συγκεκριμένα, στη φωτογραφία ο Γιάννης είναι με τον προπονητή της εθνικής μπάσκετ, Βασίλη Σπανούλη και τον Τούρκο διεθνή σέντερ των Χιούστον Ρόκετς, Άλπερεν Σενγκούν. Μία φωτογραφία, η οποία ξυπνάει μνήμες... Eurobasket 2025.

Δείτε την ανάρτηση

{https://www.facebook.com/GreekFreakOfficial/posts/pfbid0QFD7KowATYmJkjQ2KqLQV9M5zpJQtzTrEMsAjRA9PAorqhVoaDNDSLJfUaFMyxabl}