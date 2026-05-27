Διαθέσιμο και στην Ελλάδα από τα τέλη του καλοκαιριού.

Το Geely E2, το αμιγώς ηλεκτρικό hatchback της Geely είναι το Νο. 1 σε πωλήσεις compact αυτοκίνητο παγκοσμίως για το 2025! Την ίδια στιγμή, είναι και το Νο. 1 σε πωλήσεις μοντέλο στην Κίνα, ανεξάρτητα κατηγορίας, για το ίδιο διάστημα. Την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2025 το Geely E2 κατέγραψε πωλήσεις 465.775 μονάδων, σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα, έθεσε ένα νέο σημείο αναφοράς στην αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς ξεπέρασε το φράγμα των πωλήσεων 500.000 μονάδων σε μόλις 14 μήνες από την κυκλοφορία του.

Για τη Geely, το E2 αποτελεί στρατηγικής σημασίας μοντέλο στη γκάμα «οχημάτων νέας ενέργειας» (NEV). Στις αγορές που ήδη κυκλοφορεί – στην Ελλάδα αναμένεται στα τέλη του καλοκαιριού- το Geely E2 έχει αναγνωριστεί ως μία από τις καλύτερες επιλογές ηλεκτροκίνησης, καθώς συνδυάζει άφθονους χώρους, επιδόσεις, ευφυή τεχνολογία και ασφάλεια, αλλά και πολλές αποκλειστικότητες που δεν έχει κανένα άλλο ανταγωνιστικό μοντέλο στην κατηγορία.

Από άποψη design, το Geely E2 ξεχωρίζει από την «χαμογελαστή» μπροστινή όψη, που όχι μόνο δεν περνά απαρατήρητη αλλά είναι και ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη, αντανακλώντας έναν νεανικό και εκλεπτυσμένο χαρακτήρα. Οι καθαρές σχεδιαστικές γραμμές αποπνέουν μία premium αίσθηση, κάτι που έχουν ήδη επιβεβαιώσει πολυάριθμα βραβεία design σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι καλά μελετημένες αναλογίες επιτρέπουν στο E2 να φιλοξενεί άνετα πέντε άτομα, χάρη σε διάταξη που πλησιάζει τα όρια της κατηγορίας C – ο χώρος των 890 mm για τα γόνατα των πίσω επιβατών είναι απλά κορυφαίος.

Εξίσου κορυφαία είναι η χωρητικότητα αποθήκευσης. Το Geely E2 είναι το μόνο μοντέλο στην κατηγορία του που προσφέρει ένα μπροστινό χώρο αποθήκευσης 70 λίτρων, που συμπληρώνεται από έναν χώρο αποθήκευσης 28 λίτρων κάτω από τα πίσω καθίσματα και έναν επεκτάσιμο χώρο αποσκευών στο πίσω μέρος από 375 έως 1.320 λίτρα. Επιπρόσθετα, 36 ακόμα πρακτικοί αποθηκευτικοί χώροι σε όλη την καμπίνα, καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα αναγκών όχι μόνο καθημερινών μετακινήσεων αλλά και οικογενειακών ταξιδιών.

Κατασκευασμένο με βάση την αρχιτεκτονική GEA της Geely, το πισωκίνητο Geely E2 διακρίνεται για δύο κατασκευαστικές αποκλειστικότητες στην κατηγορία του. Αρχικά, είναι το μοναδικό μοντέλο που διαθέτει ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων στους πίσω τροχούς, προσφέροντας έναν ισορροπημένο συνδυασμό οδηγικής σταθερότητας και απόλαυσης. Επιπρόσθετα, το Geely E2 διαθέτει ολοκληρωμένο ηλεκτρικό κινητήριο σύστημα «11 σε 1» σε μία ενιαία μονάδα, κάτι που εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία ανάμεσα σε ισχύ και ενεργειακή απόδοση. Η ελάχιστη ακτίνα στροφής μόλις 4,95 μέτρων ενισχύει περαιτέρω την ευελιξία σε αστικά περιβάλλοντα.

Όσον αφορά στην έξυπνη τεχνολογία, το Geely E2 είναι εξοπλισμένο με το έξυπνο σύστημα πιλοτηρίου Flyme Auto, προσφέροντας μια ομαλή και διαισθητική εμπειρία χρήστη. Βασικό στοιχείο αυτού, μία ακόμα αποκλειστικότητα στην κατηγορία, η μεγαλύτερη κεντρική οθόνη υψηλής ευκρίνειας, μεγέθους 14,6 ιντσών! Το E2 διαθέτει στον βασικό εξοπλισμό 12 προηγμένες λειτουργίες υποβοήθησης οδηγού (ADAS), εξασφαλίζοντας τόσο κορυφαία ασφάλεια όσο και άνεση στην οδήγηση.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό που είναι μοναδικό στην κατηγορία και ξεχωρίζει το E2 από τον ανταγωνισμό, είναι το σύστημα μπαταρίας με υγρόψυξη, που σε συνδυασμό με το κορυφαίο Σύστημα Ασφάλειας Μπαταρίας (Battery Safety System) της Geely, παρέχει ολοκληρωμένη ενεργητική και παθητική προστασία. Σε αυτό συνεισφέρουν τόσο η δομή αμαξώματος τύπου κλωβού, όσο και ένα σύστημα έξι αερόσακων.

Η Geely έχει ένα φιλόδοξο και επιθετικό πρόγραμμα λανσαρίσματος για το E2, που η φιλοσοφία του ως μοντέλο εκφράζεται από το μότο «Extra Fun to the World». Παράλληλα με την επέκταση της παγκόσμιας παρουσίας του E2, η Geely θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην εμπειρία των χρηστών στον πραγματικό κόσμο και στην ανατροφοδότηση που λαμβάνει από την αγορά, ενισχύοντας τις υπηρεσίες πωλήσεων και after sales που προσφέρει σε τοπικό επίπεδο, με στόχο μία δυναμική, συναρπαστική και απροβλημάτιστη εμπειρία χρήσης του παγκόσμιου best-seller της.