Λέγεται ότι η τιμή του αυτοκινήτου της Πριγκίπισσας Νταϊάνα θα αγγίξει το ποσό των 200.000 δολαρίων.

Σε δημοπρασία έρχεται το ιστορικό αυτοκίνητο της Πριγκίπισσας Νταϊάνα στο οποίο επέβαινε φορώντας το λεγόμενο «φόρεμα εκδίκησης».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα», το παλάτι είχε παραχωρήσει το εν λόγω αυτοκίνητο στην Πριγκίπισσα, η οποία και το κράτησε ακόμη και μετά τη λήξη του γάμου της με τον Κάρολο.

Πρόκειται για μία Jaguar, που η Νταϊάνα είχε στην κατοχή της ακόμη και περίπου τέσσερις μήνες πριν φύγει από τη ζωή.

Ο άνθρωπος που επρόκειτο να πουλήσει το αυτοκίνητο δεν έχει προχωρήσει σε αλλαγές με αποτέλεσμα να διαθέτει μέχρι και σήμερα τις υποδοχές για τις σημαίες, καθώς και όλα τα συστήματα ασφαλείας και το κουμπί άμεσης ενημέρωσης σε περίπτωση κινδύνου.

Η τιμή της υπολογίζεται περίπου στις 200.000 δολάρια, με τιμή εκκίνησης τις 67.000.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το αυτοκίνητο, έχει μείνει στην «ιστορία» καθώς με αυτό είχε φτάσει σε εκδήλωση φορώντας το λεγόμενο «φόρεμα της εκδίκησης», στις 29 Ιουνίου του 1994.

Το συγκεκριμένο φόρεμα, το είχε στην κατοχή της για περίπου τρία χρόνια, ωστόσο δεν το είχε φορέσει ποτέ καθώς θεωρούσε ότι δεν άρμοζε σε μία γυναίκα που ζει στο παλάτι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dirnfbhf1fdd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ελληνικής καταγωγής σχεδιάστρια του φορέματος, Χριστίνα Σταμπονιάν, είχε μιλήσει στο παρελθόν στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Μου είπε ότι ενδιαφερόταν για ένα φόρεμα κόκτειλ, συζητήσαμε μαζί. Της έκανα 2 – 3 σχέδια και τελικά καταλήξαμε σε αυτό, έκανε μία πρόβα, ετοιμάστηκε το φόρεμα και της το στείλαμε. Μετά από αυτό δεν είδα το φόρεμα ποτέ. Το φόρεσε το 1994. Τότε, όταν της έφτιαξα το φόρεμα μου είχε πει: «Είναι λίγο τολμηρό»…. Βασικά, έμαθα μετά ότι είχε ετοιμάσει ένα φόρεμα για την περίπτωση αυτή, το Seprentine Gallery, που ήταν καλεσμένη. Πήρε ένα φόρεμα από τον Βαλεντίνο και ο Βαλεντίνο αμέσως μετά μίλησε στις εφημερίδες. Το έμαθε η Νταϊάνα. Τσαντίστηκε ως συνήθως γιατί ήταν λίγο έτσι και αποφάσισε να μην το φορέσει… Είπε στον μπάτλερ, που είχαν καλές σχέσεις, να δει στην γκαρνταρόμπα και της έδειξε αυτό το φόρεμα και της είχε πει: «Αυτό θα φορέσεις. Είναι το καλύτερο από όλα και για την ιστορία με τον άντρα σου».