Το τεράστιο φίδι είχε τυλιχτεί στους ιμάντες του κινητήρα, με αποτέλεσμα να σφηνωθεί και να ακινητοποιηθεί μέσα στο μηχανικό σύστημα του αυτοκινήτου.

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Ναύπακτο, όταν οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου αντιλήφθηκε εν κινήσει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την απόκριση του τιμονιού του οχήματος. Σύμφωνα με το agriniosite.gr το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια μετακίνησης, όταν ο οδηγός και οι επιβάτες παρατήρησαν ότι το αυτοκίνητο δεν λειτουργούσε φυσιολογικά. Ανησυχώντας για πιθανή μηχανική βλάβη, ακινητοποίησαν άμεσα το όχημα στην άκρη του δρόμου.

Λίγο αργότερα, ανοίγοντας το καπό για να ελέγξουν τι συμβαίνει, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα απρόσμενο και ιδιαίτερα ασυνήθιστο θέαμα. Ένα μεγάλο φίδι είχε τυλιχθεί γύρω από τα μηχανικά μέρη του κινητήρα, συγκεκριμένα στους ιμάντες του οχήματος.

Το ερπετό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε παγιδευτεί στο χώρο του κινητήρα, προκαλώντας την εύλογη ανησυχία των επιβατών, οι οποίοι απομακρύνθηκαν άμεσα από το σημείο και ειδοποίησαν τις αρχές. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει το ασυνήθιστο περιστατικό. Οι πυροσβέστες, με εξειδικευμένους και προσεκτικούς χειρισμούς, κατάφεραν να προσεγγίσουν το φίδι χωρίς να προκληθεί τραυματισμός ούτε στους ίδιους ούτε στο ζώο. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το ερπετό είχε μπλεχτεί σε σημεία του κινητήρα που καθιστούσαν δύσκολη την άμεση απομάκρυνσή του. Μετά από συντονισμένες ενέργειες, το φίδι απελευθερώθηκε επιτυχώς. Στη συνέχεια, το ερπετό απομακρύνθηκε με ασφάλεια και αφέθηκε στο φυσικό του περιβάλλον, μακριά από κατοικημένη περιοχή, όπως προβλέπεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

«Άνοιξα το καπό και είδα ένα τεράστιο φίδι με ένα τεράστιο κεφάλι να έχει σηκωθεί όρθιο»

Τις στιγμές τρόμου που βίωσε περιέγραψε η οδηγός του οχήματος μέσα στο οποίο εντοπίστηκε ένα τεράστιο φίδι. Όπως περιέγραψε μιλώντας στο Nafpatianews.gr «ήταν κάτι τελείως απροσδόκητο. Επέστρεφα στο σπίτι και λίγο πριν φτάσω, άκουσα έναν εκκωφαντικό συριγμό. Αρχικά νόμιζα ότι με έπιασε λάστιχο. Έκανα στην άκρη και βγήκα από το αυτοκίνητο, έλεγξα τα λάστιχα και είδα ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα» ανέφερε αρχικά η γυναίκα.

Όπως σημείωσε στη συνέχεια η γυναίκα, συνέχισε την διαδρομή προς το σπίτι της μιας και δεν μπορούσε να σταματήσει στο σημείο. Στο διάστημα αυτό διαπίστωσε ότι το τιμόνι του οχήματος είχε μπλοκάρει και ανταποκρινόταν με δυσκολία στην προσπάθειά της να στρίψει. «Φτάνοντας στο σπίτι, με δυσκολία έκανα όπισθεν και το ανέβασα στο πεζοδρόμιο. Είδα ότι από τη δεξιά πλευρά έβγαζε καπνούς και αφού περίμενα να δω πως θα εξελιχθούν οι καπνοί άνοιξα το καπώ και προς μεγάλη με έκπληξη είδα ένα τεράστιο φίδι με ένα τεράστιο κεφάλι να έχει σηκωθεί όρθιο όπως ακριβώς σηκώνονται οι κόμπρες». Συνεχίζοντας την περιγραφή της η γυναίκα ανέφερε ότι το φίδι λούφαξε ξανά μέσα στο όχημα. Όπως τόνισε μέχρι και σήμερα, δεν μπορεί να σκεφτεί τι θα γινόταν αν το φίδι έμπαινε μέσα στην καμπίνα του οχήματος.

«Η πυροσβεστική ήρθε γρήγορα με 2 οχήματα και 4 άνδρες οι οποίοι απεγκλώβισαν το φίδι με σχετική δυσκολία καθώς είχε τυλιχθεί στους σωλήνες της μηχανής και το μετέφερε στο δυσικό του περιβάλλον. Το φίδι ήταν ζωντανό και ελαφριά τραυματισμένο στην ουρά του» κατέληξε η γυναίκα.

