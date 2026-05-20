Την επίσημη ανακοίνωση του κόμματός της αναμένεται να πραγματοποιήσει αύριο, Πέμπτη 21 Μαΐου, στη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καρυστιανού, σύμφωνα με σχετική δήλωσή της.

Το κάλεσμα σύμφωνα με την ίδια είναι στις 18:30 το απόγευμα στον Κινηματογράφο Ολύμπιον στην Πλατεία Αριστοτέλους όπου και θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές, οι στόχοι και η φυσιογνωμία του νέου πολιτικού φορέα. Η αυριανή παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη θεωρείται κομβική, καθώς θα δώσει το πρώτο σαφές στίγμα για τη δομή, τη στρατηγική και τη μελλοντική πορεία του νέου πολιτικού σχηματισμού.

«Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα στήριξης και αγάπης προς το κίνημά μας. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ», αναφέρει χαρακτηριστικά. Παράλληλα, έκανε λόγο για προσπάθειες υπονόμευσης της πρωτοβουλίας της, υποστηρίζοντας ότι θα υπάρξουν απόπειρες αποσταθεροποίησης και δυσφήμισης του εγχειρήματος.

«Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτίσουν ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να αμαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος», σημειώνει.

«Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ αύριο, Πέμπτη, στις 18:30 στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή», αναφέρει