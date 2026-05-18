«Όλοι υποστηρίζουμε τη Μαρία Καρυστιανού και το κόμμα της. Με τη νίκη», είπε ο Νίκος Ζιάγκος.

Μεταξύ των ανθρώπων που βρέθηκαν χθες στο γραφείο της Μαρίας Γρατσία, για τη συλλογή των απαιτούμενων υπογραφών για τη διακήρυξη του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, ήταν και ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος, γνωστός από τη συμμετοχή του σε αρκετές βιντεοταινίες τη δεκαετία των 80s και τηλεοπτικές σειρές τη δεκαετία των 90s.

Αυτό έγινε γνωστό με βίντεο που ανέβασε ο επιχειρηματίας και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη, Στράτος Σιουρδάκης.

«Ζιάγκος Νίκος. Όποιος έβλεπε παλιές ταινίες, κασέτες, βιντεοκασέτες, «Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα», τέτοιο στυλ δηλαδή, με Στάθη Ψάλτη και τα λοιπά, σίγουρα τον ξέρει. Τι κάνουμε σήμερα κύριε Νίκο;» ανέφερε αρχικά ο Στράτος Σιουρδάκης, με τον Νίκο Ζιάγκο να απαντά: «Σήμερα υποστηρίζουμε το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Όλοι υποστηρίζουμε τη Μαρία Καρυστιανού και το κόμμα της. Με τη νίκη».

Σε άλλο βίντεο, ο ηθοποιός ανέφερε: «Ο Στράτος μάς κάνει μαθήματα ρωσικών και μας δείχνει όλα τα αξιοθέατα της Αγίας Πετρούπολης, και ξαφνικά τον είδα στην Αθήνα. Του λέω "τι κάνεις εδώ;", μου λέει "είμαι με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού". Τέλεια, έρχομαι και εγώ».

Η δήλωση για τις 3.800 γυναίκες για… διαφημιστικούς λόγους

Για όσους δεν θυμούνται, ο Νίκος Ζιάγκος είχε καταφέρει να στρέψει τα (αρνητικά) φώτα της δημοσιότητας πάνω του το 2015, λόγω της δήλωσής του ότι είχε βρεθεί με σχεδόν 3.800 γυναίκες, στον απόηχο της αντίστοιχης δήλωσης Σπαλιάρα για 4.000 γυναίκες. Αργότερα, το 2023, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Star, είπε ότι η δήλωση αυτή είχε γίνει για διαφημιστικούς λόγους. «Τότε ανεβάζαμε ένα θεατρικό και δεν είχαμε μπάτζετ για διαφήμιση. Και τότε είπα ότι χρειαζόμαστε επειγόντως ένα σκάνδαλο. Βρήκα το πιο σκανδαλοθηρικό περιοδικό που υπήρχε τότε και του έδωσα τη συνέντευξη. […] Το θέατρο γέμισε».

Ε.Σ.