Οι Πρωτοβουλίες Πολιτών Ηλιούπολης και Δάφνης- Υμηττού σας οργανώνουν ανοιχτή συζήτηση-εκδήλωση με θέμα «Η Κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής και οι αναμενόμενες πολιτικές εξελίξεις».

Δευτέρα 25 Μαΐου και ώρα 18.30, στο Δημοτικό Αναψυκτήριο Ηλιούπολης (είσοδος από οδό Μνησικλέους, κάτω αίθουσα).

Τη συζήτηση θα ανοίξουν, ο Νικόλας Αλατάς Διεθνολόγος-Πολιτικός Επιστήμονας και μέλος της ομάδας εργασίας συγγραφής του Μανιφέστου, ο Νίκος Νυφούδης πρώην Βουλευτής από το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας και ο Γιώργος Σιακαντάρης, Δρ. Κοινωνιολογίας και Συντονιστής της ομάδας εργασίας συγγραφής του Μανιφέστου από το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας. Θα συντονίσει ο Λάμπρος Παναγιώτου Δημοσιογράφος.

Στην ενημέρωση αναφέρεται πως «Συμπληρώνονται επτά χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ, με σκάνδαλα, διαφθορά και γενικευμένη ακρίβεια. Είναι κοινό αίσθημα ότι «δεν πάει άλλο», όμως η προοδευτική αντιπολίτευση είναι κατακερματισμένη και αδύναμη.

Σε μια εποχή αλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο, με την καταστροφική ατζέντα Τραμπ να επικρατεί και την ακροδεξιά να προελαύνει έχει σημάνει η ώρα για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης.

Σε αυτό το κάλεσμα κανένας και καμία δεν περισσεύει. Στην παρούσα συγκυρία απαιτούνται τεκμηριωμένες προτάσεις και όχι απλά συνθήματα. Χρειάζεται σύγκλιση προσώπων, χώρων, ιδεών και όχι περιχαράκωση που οδηγεί σε απλές καταγραφές. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.

Μπορούμε να κερδίσουμε ξανά το δικαίωμα στην ελπίδα και το όραμα. Σε μια εποχή μειωμένων προσδοκιών, ήρθε η ώρα η κοινωνία να κινητοποιηθεί και με οδηγό τις καλύτερες παραδόσεις της πατρίδας μας, να πιστέψει ξανά σε μια νικηφόρα πορεία.

Ανταποκρινόμαστε και συστρατευόμαστε ξανά, για μια ζωή με αξιοπρέπεια, για μια δίκαιη κοινωνία, με ειρήνη προσκαλώντας όλες και όλους να δώσουμε αυτόν τον αγώνα για μια κυβερνώσα προοδευτική παράταξη».



