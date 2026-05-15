Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε την άμεση διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Η διαρροή και η αναπαραγωγή του βίντεο, καθώς και των προσωπικών σημειωμάτων που άφησαν πίσω τους τα δύο ανήλικα κορίτσια πέφτοντας στο κενό από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, προκάλεσε την άμεση παρέμβαση της Δικαιοσύνης.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, έδωσε εντολή για τη διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως ο τρόπος με τον οποίο το υλικό βρέθηκε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η έρευνα αναμένεται να επικεντρωθεί τόσο στη διασπορά του υλικού όσο και στα πρόσωπα που συμμετείχαν ή συνέβαλαν στη δημοσιοποίησή του, εξετάζοντας αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Παράλληλα, οι Αρχές θα ερευνήσουν υπό ποιες συνθήκες έγινε η αναπαραγωγή του ευαίσθητου περιεχομένου, το οποίο αφορά ανήλικα παιδιά και προσωπικά στοιχεία της υπόθεσης.

Στόχος της προκαταρκτικής εξέτασης είναι να αποσαφηνιστεί ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό, πώς αυτό διέρρευσε και αν έχουν παραβιαστεί διατάξεις που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων, τη δημοσιοποίηση ευαίσθητου υλικού και την προσβολή μνήμης νεκρού.

