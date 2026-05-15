Έντονο προβληματισμό και σοβαρά ερωτήματα προκαλούν οι εικόνες που έρχονται στο φως από την περιοχή του Σκαλοχωρίου στη Λέσβο, εκεί όπου χιλιάδες νεκρά ζώα θάφτηκαν πρόχειρα στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού.

Το ρεπορτάζ του stonisi.gr αναδεικνύει μια υπόθεση με σοβαρές υγειονομικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές προεκτάσεις, την ώρα που κάτοικοι και φορείς ζητούν απαντήσεις για τις αποφάσεις που ελήφθησαν και τις ευθύνες όσων διαχειρίστηκαν την κρίση.

Το σοβαρό υγειονομικό ζήτημα που έχει δημιουργηθεί στη δυτική Λέσβο, με τις πρόχειρες ταφές χιλιάδων σφαγιασθέντων ζώων κοντά στο Σκαλοχώρι, φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ρεπορτάζ του stonisi.gr και τα ερωτήματα παραμένουν μέχρι σήμερα αναπάντητα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγραφεί στο σχετικό ρεπορτάζ, στον αυτοσχέδιο χώρο ταφής οδηγήθηκαν περίπου 4.500 αιγοπρόβατα, τα οποία θανατώθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού. Οι εικόνες από το σημείο προκαλούν έντονη ανησυχία, καθώς, όπως καταγγέλλεται, δεν φαίνεται να τηρήθηκαν οι απαραίτητες υγειονομικές προδιαγραφές για την ταφή των ζώων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι ποιοι έδωσαν την εντολή για τη δημιουργία αυτού του χώρου ταφής, λίγα μόλις μέτρα έξω από το χωριό, και αν υπάρχει επίσημη αδειοδότηση για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Παράλληλα, παραμένει άγνωστο γιατί δεν αξιοποιήθηκε ο εγκεκριμένος χώρος που προβλέπεται για τέτοιες περιπτώσεις.

Η κατάσταση στην περιοχή περιγράφεται ήδη ως ασφυκτική. Η έντονη δυσοσμία, τα υγρά που εμφανίζονται στο έδαφος από την αποσύνθεση των ζώων και οι φόβοι για πιθανή επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα δημιουργούν ένα εκρηκτικό σκηνικό για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Την ίδια στιγμή, οι οικονομικές συνέπειες για τους κτηνοτρόφους είναι τεράστιες, καθώς οι μαζικές θανατώσεις ζώων οδηγούν σε ανυπολόγιστες απώλειες για την τοπική παραγωγή. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ του stonisi.gr, η οικονομική ζημιά ίσως αποδειχθεί μόνο η κορυφή του παγόβουνου, αν η κατάσταση εξελιχθεί σε ευρύτερη υγειονομική και περιβαλλοντική κρίση.

Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν το ρεπορτάζ αποτυπώνουν με σαφήνεια το μέγεθος του προβλήματος και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η ταφή των ζώων. Οι εικόνες προκαλούν εύλογα ερωτήματα για τις ευθύνες όσων διαχειρίστηκαν την υπόθεση και για το αν ελήφθησαν τα αναγκαία μέτρα προστασίας της περιοχής και των κατοίκων.