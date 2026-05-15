Οι πρώτες πληροφορίες από τη Μύκονο για γα γυρίσματα της σειράς «Emily in Paris».

Η σειρά του Netflix, «Emily in Paris», έρχεται στη Μύκονο με σκοπό να ολοκληρώσει ορισμένα από τα γυρίσματα της νέας σεζόν.

Στο νησί έχουν καταφθάσει ήδη μέλη της παραγωγής που έχουν καταλάβει χώρους με σκοπό να δημιουργήσουν το «στρατηγείο» τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την εκπομπή «Buongiorno» οι πρωταγωνιστές αναμένεται να φτάσουν στο νησί είτε σήμερα, είτε αύριο, Σάββατο 16 Μαΐου.

Παράλληλα, στον αέρα της εκπομπής έδωσε το «παρών» και μία γυναίκα, ελληνίδα, που θα συμμετάσχει στα γυρίσματα που θα πραγματοποιηθούν στη Χώρα την Τρίτη 19 Μαΐου.

Όπως εξήγησε η αμοιβή των βοηθητικών ηθοποιών κυμαίνεται μεταξύ των 100 και 150 ευρώ, ενώ τους ζητήθηκε να φορούν ρούχα σε παστέλ χρώματα και όχι αθλητικά παπούτσια. Μάλιστα, η παραγωγή φαίνεται να χρειάζεται περισσότερους βοηθητικούς ηθοποιούς από όσους έχουν ήδη συγκεντρωθεί.

Οι πρώτες εικόνες παρουσιάζουν τις τέντες και τα φορτηγά της παραγωγής με το συνεργείο να μεταφέρει πληθώρα από ρούχα, καθώς είναι ένα από τα κύρια στοιχεία της σειράς.

Τη Δευτέρα 18 Μαΐου, αναμένεται να ξεκινήσουν και επίσημα τα γυρίσματα ενώ τα μέλη της παραγωγής και οι πρωταγωνιστές θα μένουν σε πολυτελές ξενοδοχείο του νησιού.