Οι νέες φωτογραφίες που μοιράστηκε η Κλέλια Ανδριολάτου από τους Παξούς.

Η Κλέλια Ανδριολάτου το απόγευμα της Πέμπτης 14 Μαΐου, επέστρεψε με μία νέα δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μέσω της οποίας παρουσιάζει ορισμένα στιγμιότυπα από τα γυρίσματα της νέας σεζόν του «Maestro».

Η ομάδα και η συντελεστές της σειράς που έχει αγαπηθεί από το κοινό βρίσκονται στους Παξούς προκειμένου να ολοκληρώσουν τα τελευταία γυρίσματα, ενώ η πρωταγωνίστρια απεικονίζεται στις φωτογραφίες άκρως εντυπωσιακή και λαμπερή.

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε απεικονίζεται σοβαρή ή χαμογελαστή να ποζάρει στο φακό της κάμερας, ενώ σε άλλα απεικονίζεται το γαλάζιο της θάλασσας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ίδια βρέθηκε στην αγκαλιά του τηλεοπτικού «Ορέστη», του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, ενώ μία από τις φωτογραφίες φέρνει το δίδυμο μέσα σε μία βάρκα στα νερά του Ιονίου.

Μάλιστα στην λεζάντα της ανάρτησής της αναφέρει χαρακτηριστικά: «Klelia in blue | filming», ενώ δίνει τα credits στον φωτογράφο που απαθανάτισε τις στιγμές.