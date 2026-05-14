Οι βροχές επιμένουν και τις επόμενες μέρες, η πρόγνωση Κολυδά για τον καιρό του σαββατοκύριακου.

Άστατος αναμένεται να διατηρηθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες στη χώρα, με το σκηνικό να θυμίζει περισσότερο ανοιξιάτικη μεταβατική περίοδο παρά σταθερές καλοκαιρινές συνθήκες. Αν και δεν διαφαίνονται έντονα καιρικά φαινόμενα, οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες θα συνεχίσουν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, κυρίως στα ηπειρωτικά και ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα της Ελλάδας.

Στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος του STAR Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει ότι η καιρική αστάθεια που επηρεάζει τις τελευταίες ημέρες τη χώρα φαίνεται πως όχι μόνο θα επιμείνει μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά πιθανότατα θα συνεχιστεί και την ερχόμενη εβδομάδα. Αιτία είναι οι ασταθείς αέριες μάζες που παραμένουν πάνω από τα Βαλκάνια και επηρεάζουν μεγάλο μέρος της νοτιοανατολικής Ευρώπης, δημιουργώντας συνθήκες για τοπικές βροχοπτώσεις και απογευματινές καταιγίδες.

Για την Παρασκευή προβλέπονται αρχικά λίγες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, από τις μεσημβρινές ώρες και μετά, οι νεφώσεις θα αυξηθούν κυρίως στην κεντρική Μακεδονία αλλά και στα υπόλοιπα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Σε αρκετές περιοχές αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα βόρεια ορεινά δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες Το Σάββατο η εικόνα του καιρού θα παρουσιάσει μεγαλύτερη αστάθεια. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα ξεκινήσουν από περιοχές του Ιονίου και σταδιακά θα επεκταθούν στα ηπειρωτικά, επηρεάζοντας αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας, αλλά και τμήματα του βόρειου Αιγαίου. Την Κυριακή τα πιο έντονα φαινόμενα φαίνεται πως θα εντοπίζονται κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας και περιορισμό των φαινομένων..

Παρότι δεν διαφαίνεται οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας, ο καιρός μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα κινείται σε κλοιό αστάθειας.

Η ανάρτηση Κολυδά

Για το επόμενο τετραήμερο ο καιρός δεν δείχνει κάτι ακραίο, όμως η αστάθεια θα παραμείνει παρούσα, κυρίως στα ηπειρωτικά και περισσότερο στα βόρεια. Την Παρασκευή αναμένονται λίγες νεφώσεις, που θα αυξηθούν πρόσκαιρα στην κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα κεντρικά και βόρεια, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά.

Το Σάββατο η αστάθεια θα ενισχυθεί, με βροχές και καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Την Κυριακή τα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά καλύτερος, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν συνήθως τα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρές μόνο μεταβολές. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η αστάθεια φαίνεται πως θα διατηρηθεί και την ερχόμενη εβδομάδα -ειδικά από τα μέσα της-καθώς παραμένουν ασταθείς αέριες μάζες στα Βαλκάνια και τη χώρα μας.

