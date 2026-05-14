Το Χρηματιστήριο Αθηνών επέστρεψε σε ανοδική τροχιά την Πέμπτη, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.298,84 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,3% και να πλησιάζει εκ νέου το όριο των 2.300 μονάδων. Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 189,27 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση, με τα 19,7 εκατ. ευρώ να αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 27,77 εκατ. τεμάχια. Στο σύνολο του ταμπλό, 77 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 52 υποχώρησαν, ενώ 70 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι.

Ο τραπεζικός δείκτης πρωταγωνίστησε στη συνεδρίαση με κέρδη 2,77% στις 2.629,15 μονάδες. Στις τράπεζες, η Eurobank ξεχώρισε με άνοδο 5,48% κλείνοντας στα 3,908 ευρώ, ενώ η Alpha Bank ακολούθησε με κέρδη 4% στα 3,71 ευρώ. Η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 2,71% στα 8,65 ευρώ και η Εθνική Τράπεζα κατά 1,67% στα 14,32 ευρώ. Αντίθετα, η Τράπεζα Κύπρου διαφοροποιήθηκε αρνητικά κλείνοντας στα 9,33 ευρώ.

Ο FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 1,47% στις 5.834,33 μονάδες. Θετικό πρόσημο εμφάνισε και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM, ο οποίος έκλεισε με άνοδο 0,54% στις 2.986,66 μονάδες.



Ισχυρή εικόνα παρουσίασε ο όμιλος Viohalco, με τη Viohalco να καταγράφει άνοδο 6,22% στα 19,12 ευρώ και την ΕΛΧΑ να κλείνει επίσης με κέρδη 6,21% στα 5,47 ευρώ. Η Cenergy ενισχύθηκε κατά 2,76% στα 26,10 ευρώ.



Η ΔΕΗ συγκέντρωσε τον υψηλότερο τζίρο της ημέρας, ύψους 27,5 εκατ. ευρώ, και έκλεισε με άνοδο 0,79% στα 20,32 ευρώ. Ανοδικά κινήθηκε και η Metlen, η οποία συνέχισε για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση την άνοδό της, κλείνοντας στα 39,82 ευρώ με κέρδη 0,81%.



Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, κέρδη άνω του 2% σημείωσαν επίσης η ΕΥΔΑΠ (+2,33%), η Titan (+2,20%) και ο Σαράντης (+2,14%). Από την άλλη πλευρά, πιέσεις δέχθηκαν η Helleniq Energy, που υποχώρησε κατά 2,3% στα 9,77 ευρώ, καθώς και η Motor Oil με πτώση 1,06% στα 35,4 ευρώ. Η Coca-Cola HBC έκλεισε στα 48,5 ευρώ με απώλειες 1,12%, μετά την αποκοπή μερίσματος.



Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Κρι Κρι αντέδρασε ανοδικά με +2,73% στα 24,5 ευρώ, ενώ η Intralot έκλεισε με άνοδο 1,7% στο 1,139 ευρώ. Αντίθετα, ο ΟΛΘ υποχώρησε κατά 4,73% στα 38,3 ευρώ μετά την αποκοπή μερίσματος.