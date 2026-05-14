Οι επίσημες ανακοινώσεις των παρατάξεων για τα τελικά αποτελέσματα της χθεσινής φοιτητικής εκλογικής διαδικασίας.

«Έπεσε» η αυλαία των φετινών φοιτητικών εκλογών στα πανεπιστήμια της χώρας. Οι φοιτητικές παρατάξεις, για ακόμη μία χρονιά, δεν ανακοίνωσαν ενιαία αποτελέσματα διατηρώντας έτσι το γνώριμο σκηνικό διαφορετικών καταμετρήσεων και παράλληλων εκτιμήσεων για την τελική εικόνα της κάλπης.

Κάθε παράταξη προχώρησε σε ξεχωριστές ανακοινώσεις, παρουσιάζοντας τα δικά της στοιχεία και αποτιμήσεις για τη συμμετοχή και τη δύναμή της στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, γεγονός που οδηγεί και φέτος σε διαφοροποιημένες «αναγνώσεις» του εκλογικού αποτελέσματος.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι παρατάξεις επιχειρούν να αναδείξουν τη δική τους εκδοχή για τους «νικητές» και τους «χαμένους» της εκλογικής αναμέτρησης, δίνοντας έμφαση σε διαφορετικά στοιχεία, όπως η ενίσχυση σε συγκεκριμένες σχολές, η συνολική καταγραφή ψήφων ή η συμμετοχή των φοιτητών.

Πανσπουδαστική ΚΣ: Πρωτιά για 5η συνεχόμενη χρονιά

Για νίκη για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ κάνει λόγο η Πανσπουδαστική ΚΣ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε, η παράταξη συγκέντρωσε 14.951 ψήφους και ποσοστό 31,73%, ενώ η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ακολούθησε με 11.941 ψήφους και ποσοστό 25,34%. Στην τρίτη θέση βρέθηκε η ΠΑΣΠ με 11,30%, ενώ ακολούθησαν η ΕΑΑΚ με 9,40%, η Attack με 4,09% και άλλες παρατάξεις. Όπως αναφέρεται, η Πανσπουδαστική αναδείχθηκε πρώτη δύναμη σε 120 φοιτητικούς συλλόγους, καταγράφοντας ισχυρή παρουσία σε μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, μεταξύ των οποίων το ΕΜΠ, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, το ΕΚΠΑ, το ΟΠΑ, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πάντειο και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Στην ανακοίνωσή της, η παράταξη κάνει λόγο για αποτέλεσμα που «δίνει ανάσα και ελπίδα σε χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες», τονίζοντας ότι οι νέοι έστειλαν μήνυμα συμμετοχής και διεκδίκησης μέσα στα πανεπιστήμια.

Σε δήλωσή του ο γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ, Θοδωρής Κωτσαντής, ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πήραν θέση για όλα όσα συμβαίνουν στις σπουδές και τη ζωή τους, τιμώρησαν την κυβέρνηση και την πολιτική της. Ενίσχυσαν τη δική τους φωνή για ένα Πανεπιστήμιο ανοιχτό στη γνώση και τη διεκδίκηση, κλειστό στην επιχειρηματική λειτουργία, την πολεμική έρευνα και τον κρατικό αυταρχισμό. Το μήνυμα είναι σαφές: Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να αναθεωρήσει το άρθρο 16 του Συντάγματος, που θα οδηγήσει στην υποβάθμιση των πτυχίων, την εξίσωσή τους με τα ιδιωτικά κολέγια και στη γενίκευση των διδάκτρων. Παρά τις διαγραφές χιλιάδων ενεργών φοιτητών, παρά τη διαμόρφωση κλίματος μη συμμετοχής, που καλλιέργησε η κυβέρνηση μαζί με πρυτανικές αρχές και μερίδα ΜΜΕ, παρά την προσπάθεια απαγόρευσης εκδηλώσεων στα Πανεπιστήμια και τρομοκράτησης των φοιτητών, παρά την ενεργοποίηση κυκλωμάτων νοθείας και εξαγοράς, δεκάδες χιλιάδες φοιτητές έδωσαν αποστομωτική απάντηση στο οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης να επιβάλει σιωπητήριο».

Σε μήνυμά της η ΠΚΣ τονίζει «Χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες σε όλη την Ελλάδα, επέλεξαν και στις φοιτητικές εκλογές να πάρουν θέση για τη ζωή και τις σπουδές τους, αναδεικνύοντας την Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας 1η δύναμη πανελλαδικά για 5η συνεχόμενη χρονιά! Οι φοιτητές με την ψήφο τους έστειλαν χθες μήνυμα και τιμώρησαν την κυβέρνηση και την πολιτική της που τσακίζει τις ζωές και τις σπουδές τους. Ενίσχυσαν την δική τους φωνή για ένα Πανεπιστήμιο ανοιχτό στη γνώση και τη διεκδίκηση, κλειστό στην επιχειρηματική λειτουργία, την πολεμική έρευνα και τον κρατικό μηχανισμό. Το μήνυμα είναι σαφές: Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να αναθεωρήσει το άρθρο 16 του Συντάγματος, που θα οδηγήσει στην υποβάθμιση των πτυχίων, την εξίσωσή τους με τα ιδιωτικά κολέγια και στη γενίκευση των διδάκτρων. Για άλλη μια χρονιά, χιλιάδες γαρύφαλλα βγήκαν από τις κάλπες των φοιτητικών εκλογών και χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες, που δεν στριμώχνονται στη σαπίλα του συστήματος, χαμογελούν!»

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ανακοίνωσε νίκη με ποσοστό 42,25%

Πρωτιά στις φοιτητικές εκλογές του 2026 ανακοίνωσε και η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, κάνοντας λόγο για 39η συνεχόμενη νίκη στα πανεπιστήμια, σύμφωνα με τα δικά της συγκεντρωτικά αποτελέσματα στο 100% της ενσωμάτωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η παράταξη, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ συγκέντρωσε ποσοστό 42,25% και 18.966 ψήφους, καταγράφοντας σημαντική διαφορά από τις υπόλοιπες φοιτητικές παρατάξεις. Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται η Πανσπουδαστική ΚΣ με ποσοστό 19,93% και 8.945 ψήφους, ενώ ακολουθούν η ΠΑΣΠ με 15,47%, η ΕΑΑΚ με 5,32% και η Attack με 2,49%. Σε ανακοίνωσή της, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ευχαριστεί «κάθε φοιτήτρια και κάθε φοιτητή για την εμπιστοσύνη», τονίζοντας ότι «οι ιδέες μας δικαιώθηκαν» και στέλνοντας μήνυμα συνέχειας «για το πανεπιστήμιο που μας αξίζει».

