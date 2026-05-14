Οι ειδικοί γνωρίζουν ότι ακόμη και αν οι επιθέσεις στοχεύουν κυρίως το Ιράν, οι συνέπειες δεν θα περιοριστούν εκεί.

Η Μέση Ανατολή και ο Περσικός Κόλπος έχουν πληγεί σημαντικά από τον πόλεμο του των ΗΠΑ στο Ιράν. Νάρκες έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος του Στενού του Ορμούζ, της εισόδου στον Κόλπο, αμέτρητες διαρροές πετρελαίου έχουν σημειωθεί στα νερά του και πύραυλοι έχουν πέσει επικίνδυνα κοντά στον μοναδικό πυρηνικό σταθμό του Ιράν, διακινδυνεύοντας τη διαρροή ακτινοβολίας από την παράκτια εγκατάσταση.

Ακόμη και πριν ξεκινήσει αυτό το τρέχον χάος, οι υποτιμημένοι θησαυροί των οικοσυστημάτων του Κόλπου βρίσκονταν υπό έντονη πίεση, λένε οι επιστήμονες. Τώρα ανησυχούν ότι μπορεί να χαθούν ακόμα και πιθανά γενετικά μυστικά για την επιβίωση από την κλιματική αλλαγή.

«Αυτά τα περιβάλλοντα βρίσκονται στα πρόθυρα της καταστροφής», λέει ο Kaveh Samimi-Namin, θαλάσσιος βιολόγος στο Κέντρο Βιοποικιλότητας Naturalis στην Ολλανδία, ο οποίος μεγάλωσε στο Ιράν. «Οτιδήποτε συμβαίνει και επηρεάζει το περιβάλλον μπορεί πραγματικά να ωθήσει αυτά τα ζώα, αυτή τη βιοποικιλότητα, στον γκρεμό».

Μια θάλασσα αντιθέσεων

Τα οικοσυστήματα του Κόλπου διαμορφώνονται από αξιοσημείωτη γεωλογία και γεωγραφία, λέει ο Bernhard Riegl, θαλάσσιος βιολόγος στο Πανεπιστήμιο Nova Southeastern στη Φλόριντα, ο οποίος εργάζεται στον Περσικό Κόλπο για πάνω από 30 χρόνια.

Στριμωγμένος ανάμεσα στο Ιράν και την Αραβική Χερσόνησο, ο Περσικός Κόλπος είναι γεωλογικά νέος. Οι πιο ρηχές περιοχές βρίσκονται κάτω από το νερό μόνο για περίπου 6.000 χρόνια και το συνολικό υδάτινο σώμα είναι αποτέλεσμα από το λιώσιμο των παγετώνων. Αυτό σημαίνει ότι η θαλάσσια ζωή του είναι όλες νέες αφίξεις, στην πραγματικότητα, τα κοράλλια είναι τόσο νέα που δεν είχαν χρόνο να δημιουργήσουν εκτεταμένους υφάλους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Περσικός Κόλπος είναι επίσης ένα ακραίο μέρος για να ζει κανείς: τα καλοκαίρια του είναι καυτά, οι χειμώνες του είναι ψυχροί και τα νερά του είναι αξιοσημείωτα αλμυρά. Ωστόσο, σφύζει από ζωή. «Ο Κόλπος συχνά παρερμηνεύεται ως βιολογικά φτωχός λόγω του σκληρού περιβάλλοντός του», λέει ο Mohammad Reza Shokri, θαλάσσιος βιολόγος στο Πανεπιστήμιο Shahid Beheshti στο Ιράν.

«Πάρτε για παράδειγμα τα κοράλλια. Αν βάλετε τα κοράλλια του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Υφάλου στον Περσικό Κόλπο τώρα, θα καούν όλα», λέει ο Samimi-Namin. Ωστόσο, σε λίγες μόνο χιλιάδες χρόνια, τα κοράλλια που ζουν στον Περσικό Κόλπο εξελίχθηκαν για να ανέχονται τις εχθρικές συνθήκες.

Την ώρα που οι περισσότεροι τροπικοί ύφαλοι αναμένεται να αντιμετωπίσουν συνθήκες όπως του Περσικού Κόλπου έως το 2100, και ήδη παραπαίουν κάτω από τα ολοένα και συχνότερα θαλάσσια κύματα καύσωνα, αυτό καθιστά τα κοράλλια του Κόλπου πηγή πολύτιμων γενετικών πληροφοριών σχετικά με την ανθεκτικότητα που θα μπορούσαν να έχουν οι επιπτώσεις στους υπόλοιπους υφάλους του κόσμου. «Είναι σαν κάποιος να έφτιαξε ένα μικρό εργαστήριο εκεί έξω για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται η τροπική βιοποικιλότητα σε πραγματικά ακραίο κλίμα», λέει ο Riegl. «Μας έμεινε ο εξελικτικός χρυσός».

Φυσικά, υπάρχουν περισσότερα από απλά κοράλλια στα νερά του Περσικού Κόλπου. Κομμάτια από λιβάδια θαλάσσιας χλόης και μαγκρόβια δάση πλαισιώνουν τις ακτές, όπως και οι λασπώδεις εκτάσεις που χρησιμεύουν ως κρίσιμοι τόποι διατροφής για τα αποδημητικά πουλιά. Ο Κόλπος διαθέτει επίσης μερικά από τα πιο χαρισματικά είδη στη Γη: εκατοντάδες τεράστιοι φαλαινοκαρχαρίες ανακαλύφθηκαν στα ανοικτά των ακτών του Κατάρ το 2011, και έρευνες το 2019 και το 2020 αποκάλυψαν το μεγαλύτερο γνωστό κοπάδι ντιγκόνγκ που μοιάζουν με μανάτους.

Η οικολογία του Στενού του Ορμούζ, όπου το αλμυρό νερό εισέρχεται στον Περσικό Κόλπο, είναι ιδιαίτερα εκπληκτική, λέει ο Riegl. Η βιοποικιλότητά του είναι «απλά επική». Από εκεί, το νερό ρέει βόρεια και δυτικά κατά μήκος των απόκρημνων ακτών του Ιράν, στη συνέχεια νότια και ανατολικά κατά μήκος των πιο ρηχών ακτών της Αραβικής Χερσονήσου. Αυτή η αργή ροή αριστερόστροφα, σε συνδυασμό με τον τρόπο που το νερό αυξάνεται σε θερμοκρασία και αλατότητα καθώς ρέει μέσα από τον Κόλπο, σημαίνει ότι η ιρανική πλευρά φιλοξενεί τις ηπιότερες συνθήκες και την υψηλότερη βιοποικιλότητα.

Παρόλο που τα είδη του Κόλπου έχουν υποστεί απίστευτες συνθήκες, το στρες τα έχει ήδη επηρεάσει. «Είναι μια θάλασσα αντιθέσεων. Αυτή η δυαδικότητα - ανθεκτικότητα παράλληλα με την ευθραυστότητα - είναι αυτό που κάνει τον Κόλπο τόσο επιστημονικά σημαντικό όσο και κρίσιμο για τη διατήρησή του» επιμένουν οι αναλυτές.

Η αίσθηση της ζέστης

Η ευπάθεια του Περσικού Κόλπου έχει γίνει ολοένα και πιο εμφανής κατά τη διάρκεια των τριών δεκαετιών που τον μελετά ο θαλάσσιος βιολόγος, Bernhard Riegl. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό οφείλεται σε τρεις βασικούς παράγοντες. Ο πιο καταστροφικός ήταν μια σειρά από καύσωνες που ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Αυτά τα διαδοχικά γεγονότα έχουν σταδιακά ξεπεράσει ακόμη και τα ανθεκτικά κοράλλια του Κόλπου. Ο ίδιος εκτιμά ότι το 90% έχουν λευκανθεί, κάτι που συμβαίνει όταν τα κοράλλια που έχουν υποστεί στρες εκτινάσσουν τα συμβιωτικά φύκια που ζουν μέσα τους, μετατρέποντάς τα σε λευκά.

Η επόμενη πιο καταστροφική για τα θαλάσσια οικοσυστήματα συνθήκη, ήταν η φρενίτιδα οικοδόμησης της περιοχής. Κατά μήκος των νότιων ακτών του Περσικού Κόλπου, ειδικότερα, οι φυσικές ακτές έχουν σχεδόν εξαφανιστεί κάτω από υποδομές όπως λιμάνια και μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, μαζικές τεχνητές αναπτύξεις νησιών.

Έπειτα, υπάρχει η ρύπανση, μέρος της οποίας προέρχεται από προηγούμενες συγκρούσεις. Για παράδειγμα, οι διαρροές αργού πετρελαίου κατά τη διάρκεια του πρώτου πολέμου του Περσικού Κόλπου ανέρχονταν σε εκατομμύρια βαρέλια, πολλά από τα οποία σκλήρυναν και μετατράπηκε σε άσφαλτο. «Σε ορισμένες περιοχές υπάρχουν ουσιαστικά ακτές από άσφαλτο με άμμο από πάνω τους», λέει ο Riegl. «Αυτή η ρύπανση δεν έχει ακόμη εξαφανιστεί».

Ακόμα χειρότερα, η θερμότητα καθιστά το χυμένο πετρέλαιο πιο τοξικό, με ορισμένους επιστήμονες να εκτιμούν ότι ο Κόλπος είναι η πιο μολυσμένη θαλάσσια λεκάνη στον κόσμο. Μεταξύ άλλων, το πετρέλαιο μπορεί ουσιαστικά να πνίξει τα μαγκρόβια δέντρα, να επηρεάσει την αίσθηση της όσφρησης των χελωνών, που καθοδηγεί την πλοήγησή τους και να εμποδίσει την αναπαραγωγή των ψαριών.

Πιο πρόσφατα, τεράστιες μονάδες αφαλάτωσης, οι οποίες συχνά λειτουργούν και ως ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί, απορρίπτουν καυτή άλμη που βυθίζεται γρήγορα, πνίγοντας τη ζωή στον πυθμένα του Κόλπου, λέει ο Riegl. «Απλώς αποστειρώνει τον πυθμένα. Τίποτα δεν ζει πραγματικά εκεί».

Αυτή τη στιγμή, κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς πώς τα πάνε τα οικοσυστήματα του Περσικού Κόλπου εν μέσω της νέας σύγκρουσης, λέει ο Shokri, αν και οι δορυφορικές εικόνες έχουν δείξει αρκετές πετρελαιοκηλίδες από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις. Οι ειδικοί γνωρίζουν ότι ακόμη και αν οι επιθέσεις στοχεύουν κυρίως το Ιράν, οι συνέπειες δεν θα περιοριστούν εκεί. Το πετρέλαιο ακολουθεί το ίδιο αριστερόστροφο ρεύμα όπως όλα τα άλλα στον Περσικό Κόλπο. «Είναι μια τόσο μικρή λακκούβα. Όλα είναι συνδεδεμένα», λέει ο Riegl.

Και οι τρεις ειδικοί τονίζουν ότι υπάρχει ακόμα χρόνος για να διαφυλαχθούν τα αξιοσημείωτα αυτά οικοσυστήματα. Ως ειδικός στα κοράλλια, ο Riegl σημειώνει ότι ακόμη και με τους μαζικούς θανάτους, τα κοράλλια παραμένουν. «Έχουμε περάσει μια δεκαετία καταστροφής, αλλά υπάρχει ακόμα κάτι εκεί. Είναι μικρά, έχουν περάσει από την κόλαση, αλλά παραμένουν εκεί».

Με πληροφορίες του scientificamerican





