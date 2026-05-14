Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα ενεργειακή ασφυξία, καθώς ο πόλεμος με επίκεντρο το Ιράν και η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης φέρνουν την ενέργεια στο επίκεντρο των γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων. Από το πετρέλαιο που κινεί τις μεταφορές μέχρι την ηλεκτρική ενέργεια που τροφοδοτεί τα data centers, η πρόσβαση σε φθηνή και αξιόπιστη ενέργεια εξελίσσεται στον βασικό παράγοντα σταθερότητας και ανάπτυξης.

Οι αναταράξεις στις αγορές πετρελαίου λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν τον πληθωρισμό και τις διεθνείς αγορές. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 3,8% τον Απρίλιο, με το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου να αποδίδεται στις αυξημένες τιμές ενέργειας. Σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, το ενεργειακό κόστος καταγράφει άνοδο 18%, επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα, μια δεύτερη ενεργειακή πίεση εξελίσσεται αθόρυβα στα ηλεκτρικά δίκτυα. Η ραγδαία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης και των data centers αυξάνει δραματικά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, σε βαθμό που οι αμερικανικές αρχές εποπτείας του δικτύου προχώρησαν σε σπάνια προειδοποίηση υψηλού κινδύνου για πιθανές πιέσεις στην επάρκεια ισχύος.

Παρότι ο πόλεμος στο Ιράν και η άνοδος της AI φαίνονται αρχικά ως δύο ασύνδετες εξελίξεις, οι επιπτώσεις τους συγκλίνουν στην ίδια πραγματικότητα: η ενέργεια αποτελεί πλέον τον κρίσιμο παράγοντα λειτουργίας της οικονομίας. Το πετρέλαιο εξακολουθεί να καθορίζει το κόστος μεταφορών και καυσίμων, ενώ τα data centers απαιτούν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρισμού για να υποστηρίξουν τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι όταν η ενέργεια γίνεται ακριβή, ασταθής ή ανεπαρκής, οι οικονομίες επιβραδύνονται και η κοινωνική δυσαρέσκεια αυξάνεται. Ο Jason Bordoff, επικεφαλής του Center on Global Energy Policy του Columbia University, σημειώνει ότι είτε πρόκειται για διαταραχές στην αγορά πετρελαίου είτε για πιέσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: οι κυβερνήσεις περιορίζονται στις επιλογές τους και οι πολίτες αισθάνονται ολοένα μεγαλύτερη οικονομική πίεση.

Οι αυξήσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, που συνδέονται εν μέρει με την επέκταση των data centers, ενδέχεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη δυσαρέσκεια των πολιτών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η ανησυχία για την αντικατάσταση θέσεων εργασίας από την τεχνητή νοημοσύνη μεγαλώνει.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, τα data centers αποτελούν πλέον έναν από τους βασικούς μοχλούς αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολύ περισσότερο απ’ ό,τι σε άλλες περιοχές του κόσμου.