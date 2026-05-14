Οι Εργατικοί ζητούν νέο ηγέτη, αλλά ο Στάρμερ επιμένει, παρά το μπαράζ παραιτήσεων.

Ο πρώην, πλέον, υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Γουές Στρίτινγκ, έγινε ο πρώτος υπουργός που παραιτείται από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ μετά τα αποτελέσματα των εκλογών της περασμένης εβδομάδας και ενώ έχουν ήδη αποχωρήσει τις τελευταίες μέρες τέσσερις υφυπουργοί.

Ο Στάρμερ αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις για να αποχωρήσει, και οι ψίθυροι για μια πιθανή αμφισβήτηση της ηγεσίας γίνονται όλο και πιο έντονοι. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν παραιτείται και προτίθεται να θέσει εαυτόν ξανά υποψήφιο για την ηγεσία του κόμματος. Πώς όμως συνέβη αυτό;

Οι ημερομηνίες ορόσημο

7 Μαΐου: Οι Εργατικοί υφίστανται σοβαρές εκλογικές ήττες, χάνοντας πάνω από 1.100 έδρες στα αγγλικά συμβούλια. Βλέπουν ξεκάθαρα πλέον το τέλος της 27χρονης διακυβέρνησής τους στην Ουαλία και έρχονται με διαφορά δεύτεροι στη Σκωτία.

9 Μαΐου: Η βουλεύτρια των Εργατικών Κάθριν Γουέστ δίνει στο υπουργικό συμβούλιο του Στάρμερ τελεσίγραφο: να προκαλέσει εκλογές για την ηγεσία του μέχρι τη Δευτέρα, αλλιώς θα το κάνει εκείνη.

10 Μαΐου: Η Γουέστ δεσμεύεται να περιμένει να ακούσει τι έχει να πει ο Στάρμερ πριν συγκεντρώσει μια λίστα με τους βουλευτές των Εργατικών που θέλουν να πάνε σε εκλογές. Η Άντζελα Ρέινερ εκδίδει επίσης μια δήλωση, λέγοντας ότι η στρατηγική των Εργατικών «πρέπει να αλλάξει».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

11 Μαΐου: Σε μια σημαντική ομιλία για το πολιτικό του μέλλον, ο Στάρμερ υπόσχεται να αντιμετωπίσει τις «μεγάλες προκλήσεις» της χώρας και να αποδείξει ότι «όσοι τον αμφισβητούν κάνουν λάθος». Οι εκκλήσεις για παραίτησή του όμως δεν σταματούν. Η Γουέστ «ειδοποιεί» το υπουργικό συμβούλιο ότι συλλέγει ονόματα βουλευτών που θέλουν ο πρωθυπουργός να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του.

12 Μαΐου: Στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Στάρμερ λέει στο υπουργικό του συμβούλιο ότι θα «συνεχίσει να κυβερνά», καθώς δεν έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του. Αργότερα, όμως, τέσσερις υφυπουργοί της κυβέρνησης παραιτούνται και δεκάδες βουλευτές καλούν τον πρωθυπουργό είτε να παραιτηθεί είτε να δρομολογήσει ένα χρονοδιάγραμμα για μια ομαλή αποχώρηση.

13 Μαΐου: Ο Γουές Στρίτινγκ και ο Κιρ Στάρμερ έχουν μια 17λεπτη συνάντηση στην Ντάουνινγκ Στριτ. Αργότερα, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης γύρω από την Ομιλία του Βασιλιά, ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε πως οποιαδήποτε πιθανή αναμέτρηση σε επίπεδο ηγεσίας θα «μας βυθίσει στο χάος».

14 Μαΐου: Ο υπουργός Υγείας της κυβέρνησης Στάρμερ, Γουές Στρίτινγκ, παραιτείται και γίνεται ο πρώτος υπουργός της βρετανικής κυβέρνησης που το κάνει.

Η επιστολή παραίτησης

Στην επιστολή παραίτησής του, ο υπουργός Υγείας κάνει λόγο για έλλειψη εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του Κιρ Στάρμερ.

Αφού απαριθμεί τις επιτυχίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας υπό τη διοίκησή του, αναφέρει ότι «αυτοί είναι οι καλοί λόγοι για να μείνω, αλλά γνωρίζετε από τη συζήτησή μας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι, έχοντας χάσει την εμπιστοσύνη μου στην ηγεσία σας, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι θα ήταν ανέντιμο και χωρίς αρχές να το κάνω.

»Τα αποτελέσματα των εκλογών της περασμένης εβδομάδας ήταν πρωτοφανή – τόσο ως προς την κλίμακα της ήττας όσο και ως προς τις συνέπειες αυτής της αποτυχίας. Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας, οι εθνικιστές βρίσκονται στην εξουσία σε κάθε γωνιά του Ηνωμένου Βασιλείου – συμπεριλαμβανομένου ενός επικίνδυνου αγγλικού εθνικισμού που εκπροσωπείται από τον Νάιτζελ Φάρατζ και το Reform UK. Αυτό συνιστά μια υπαρξιακή απειλή για τη μελλοντική ακεραιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά το Reform UK συνιστά επίσης μια απειλή για τις αξίες και τα ιδανικά που έχουν κάνει αυτή τη χώρα σπουδαία. Οι προοδευτικοί σε όλη τη χώρα μας κατανοούν αυτήν την απειλή και την ευθύνη μας να την αντιμετωπίσουμε, αλλά χάνουν όλο και περισσότερο την πίστη τους ότι το Εργατικό Κόμμα είναι ικανό να ανταποκριθεί στην ιστορική μας ευθύνη να νικήσουμε τον ρατσισμό και να προσφέρουμε ελπίδα ότι οι καλύτερες μέρες της Βρετανίας βρίσκονται μπροστά μας μέσω της σοσιαλδημοκρατίας.

{https://x.com/wesstreeting/status/2054894239817830429}

»Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αντιδημοτικότητα αυτής της κυβέρνησης ήταν ένας σημαντικός και κοινός παράγοντας στις ήττες μας σε όλη την Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία. Καλοί Εργατικοί έχασαν χωρίς να είναι δικό τους λάθος. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα μπορούσαμε να επισημάνουμε: από μεμονωμένα λάθη πολιτικής, όπως η απόφαση να μειωθεί το χειμερινό επίδομα καυσίμων, μέχρι την ομιλία για το "νησί των ξένων", που έχουν ως αποτέλεσμα για τη χώρα να μην γνωρίζουμε ποιοι είμαστε ή τι πραγματικά πρεσβεύουμε».

Συνεχίζοντας, αναφέρει πως «Έχετε πολλά σπουδαία δυνατά σημεία που θαυμάζω [...] Αλλά όπου χρειαζόμαστε όραμα, έχουμε κενό. Όπου χρειαζόμαστε κατεύθυνση, έχουμε παρέκκλιση. Αυτό υπογραμμίστηκε από την ομιλία σας τη Δευτέρα. Οι ηγέτες αναλαμβάνουν την ευθύνη, αλλά πολύ συχνά αυτό σημαίνει ότι άλλοι άνθρωποι πέφτουν. Πρέπει επίσης να ακούτε τους συναδέλφους σας, συμπεριλαμβανομένων των βουλευτών, και η σκληρή προσέγγιση στις διαφωνούσες φωνές μειώνει την πολιτική μας.

»Είναι ξεκάθαρο πια ότι δεν θα οδηγήσετε το Εργατικό Κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές και ότι οι βουλευτές των Εργατικών και τα Εργατικά Συνδικάτα θέλουν η συζήτηση για το τι θα ακολουθήσει να είναι μια μάχη ιδεών, όχι προσωπικοτήτων ή μικροφραξιών. Πρέπει να είναι ευρεία και χρειάζεται το καλύτερο δυνατό σύνολο υποψηφίων. Υποστηρίζω αυτή την προσέγγιση και ελπίζω ότι θα τη διευκολύνετε», ανέφερε ζητώντας την παραίτηση του Στάρμερ.

Οι παραιτήσεις

Ο υφυπουργός Υγείας Ζουμπίρ Αχμέντ παραιτήθηκε την Τρίτη, λέγοντας ότι η θέση του Κιρ Στάρμερ είναι πλέον «εντελώς αβάσιμη». Ο Ζουμπίρ Αχμέντ ζήτησε με επιστολή του την παραίτηση Στάρμερ. «Μετά από σκέψη, υπέβαλα την παραίτησή μου από τη θέση του υφυπουργού Υγείας στον πρωθυπουργό. Πρώτα η χώρα. Πάντα», έγραψε σε ανάρτησή του.

{https://x.com/zubirahmed/status/2054222070427357441}

Ήδη, οι υφυπουργοί Τζες Φίλιπς και Μιάτα Φανμπουλέχ είχαν παραιτηθεί λίγο νωρίτερα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ηγεσία του Στάρμερ. Η Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς, υφυπουργός στο υπουργείο Δικαιοσύνης, ανακοίνωσε επίσης το απόγευμα της Τρίτης την παραίτησή της.

«Περιμέναμε 14 χρόνια για να αναλάβουμε την εξουσία και να αλλάξουμε τις ζωές όσων εκπροσωπούμε. Τώρα είναι η ώρα για τολμηρή, ριζοσπαστική δράση», έγραψε η Ντέιβις-Τζόουνς στην επιστολή παραίτησής της προς τον Στάρμερ, την οποία δημοσίευσε στο X.

«Σας ικετεύω να ενεργήσετε προς το συμφέρον της χώρας και να ορίσετε ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή σας», πρόσθεσε.

{https://x.com/AlexDaviesJones/status/2054180103718850997}

Με πληροφορίες του BBC/Guardian/Reuters