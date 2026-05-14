Η κεντροδεξιά πρωθυπουργός της Λετονίας, Έβικα Σιλίνα, ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ότι θα παραιτηθεί, αφού ο αριστερός κυβερνητικός της εταίρος απέσυρε τη στήριξή του ως αντίδραση στην αποπομπή ενός υπουργού του.

«Παραιτούμαι, αλλά δεν τα παρατάω. Και δεν φεύγω», έγραψε στην πλατφόρμα X. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της έως ότου εγκριθεί νέο υπουργικό συμβούλιο. Η Σιλίνα υπηρετούσε ως πρωθυπουργός από τον Σεπτέμβριο του 2023.

Το αριστερό κόμμα Progressives ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι δεν θα στηρίζει πλέον τον κυβερνητικό συνασπισμό, αφού η Σιλίνα απέπεμψε την Κυριακή τον υπουργό Άμυνας του κόμματος, Άντρις Σπρούντς, έπειτα από περιστατικό κατά το οποίο δύο ουκρανικά drones που είχαν παρεκκλίνει από την πορεία τους έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη βαλτική χώρα.

Στη θέση του, η Σιλίνα διόρισε τον συνταγματάρχη Ράιβις Μέλνις, όμως η αποχώρηση των Progressives άφησε τον κυβερνητικό συνασπισμό χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Η Λετονία, όπως και οι γειτονικές βαλτικές χώρες Εσθονία και Λιθουανία, βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή από την έναρξη της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία, προειδοποιώντας ότι οι επιπτώσεις του πολέμου μπορεί να δοκιμάσουν την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

«Αυτήν τη στιγμή, η πολιτική ζήλια και τα στενά κομματικά συμφέροντα υπερίσχυσαν της ευθύνης», δήλωσε η Σιλίνα, προσθέτοντας ότι «οι πολιτικοί φλύαροι επέλεξαν όχι τη λύση, αλλά την κρίση».

Ο πρόεδρος της Λετονίας, Έντγκαρς Ρίνκεβιτς, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα συναντηθεί την Παρασκευή με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, «δεδομένης της πολιτικής κατάστασης της χώρας».

Με πληροφορίες από Politico