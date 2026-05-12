Οριακή η στήριξη στον Στάρμερ που επιμένει να δηλώνει πως δεν παραιτείται.

Ο υπουργός Υγείας Ζουμπίρ Αχμέντ έγινε ο τελευταίος βουλευτής που παραιτείται, λέγοντας ότι η θέση του Κιρ Στάρμερ είναι πλέον «εντελώς αβάσιμη».

Ο Ζουμπίρ Αχμέντ ζήτησε με επιστολη του την παραίτηση Στάρμερ. «Μετά από σκέψη, υπέβαλα την παραίτησή μου από τη θέση του υπουργού Υγείας στον πρωθυπουργό. Πρώτα η χώρα. Πάντα» έγραψε σε ανάρτησή του».

Ήδη οι υφυπουργοί Τζες Φίλιπς και Μιάτα Φανμπουλέχ παραιτήθηκαν νωρίτερα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ηγεσία του Στάρμερ. Η Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς, υφυπουργός στο υπουργείο Δικαιοσύνης, ανακοίνωσε επίσης το απόγευμα της Τρίτης την παραίτησή της.

«Περιμέναμε 14 χρόνια για να αναλάβουμε την εξουσία και να αλλάξουμε τις ζωές όσων εκπροσωπούμε. Τώρα είναι η ώρα για τολμηρή, ριζοσπαστική δράση», έγραψε η Ντέιβις-Τζόουνς στην επιστολή παραίτησής της προς την Στάρμερ, την οποία δημοσίευσε στο X.

«Σας ικετεύω να ενεργήσετε προς το συμφέρον της χώρας και να ορίσετε ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή σας», πρόσθεσε.

Οριακή η στήριξη στον Στάρμερ

Την ίδια ώρα πάνω από 100 βουλευτές των Εργατικών υπέγραψαν μια επιστολή στήριξης στον Κιρ Στάρμερ, λέγοντας ότι «δεν είναι ώρα για διαγωνισμό ηγεσίας».

Συνολικά, 103 υπέγραψαν μια δήλωση, και μέχρι στιγμής, ο αριθμός υπερβαίνει εκείνους που ζητούν την παραίτησή του αν και οι διοργανωτές λένε ότι οι φωνές αυξάνονται.

«Την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια εξαιρετικά δύσκολη σειρά εκλογικών αποτελεσμάτων. Δείχνει ότι έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη δουλειά για να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη του εκλογικού σώματος. Αυτή η δουλειά πρέπει να ξεκινήσει σήμερα, με όλους μας να συνεργαζόμαστε για να επιτύχουμε την αλλαγή που χρειάζεται η χώρα. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό. Δεν είναι ώρα για διαγωνισμό ηγεσίας» αναφέρει η επιστολή.

Αυτό σημαίνει ότι το στρατόπεδο υπέρ του Στάρμερ, υπερτερεί αριθμητικά του στρατοπέδου κατά του Βρετανού πρωθυπουργού αλλά οριακά.