Έξι μέλη της κυβέρνησης του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ αναμένεται να του ζητήσουν να παραιτηθεί, αναφέρει η εφημερίδα Telegraph λίγο πριν την έναρξη συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου σήμερα, η οποία πραγματοποιείται μετά την παραίτηση βοηθών υπουργών και την έκκληση σχεδόν 80 βουλευτών των Εργατικών να αποχωρήσει.

Επικαλούμενη πηγές από το υπουργικό συμβούλιο η Telegraph αναφέρει ότι πρόκειται για την υπουργό Εσωτερικών Σαμπάνα Μάχμουντ, τον υπουργό Άμυνας Τζον Χίλι, τον υπουργό Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ, την υπουργό Πολιτισμού Λίσα Νάντι, την υπουργό Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ και τον υπουργό Υγείας Γουές Στρίτινγκ.

Ο Στάρμερ, που βρίσκεται στην πρωθυπουργία λιγότερα από δύο χρόνια, τόνισε χθες Δευτέρα σε ομιλία του ότι θα παραμείνει στη Ντάουνινγκ Στριτ για να ολοκληρώσει το έργο του, παρά το γεγονός ότι πολλά μέλη των Εργατικών στράφηκαν εναντίον του μετά την ηχηρή ήττα του κόμματος στις τοπικές εκλογές την προηγούμενη εβδομάδα.

Στη διάρκεια κρίσιμης ομιλίας του χθες ο Στάρμερ προσπάθησε να καθησυχάσει τους Βρετανούς και το κόμμα του, αν και δεν φάνηκε να το πετυχαίνει.

«Γνωρίζω ότι οι άνθρωποι είναι αγανακτισμένοι από την κατάσταση της Βρετανίας. Αγανακτισμένοι από την πολιτική και κάποιοι είναι αγανακτισμένοι με εμένα», τόνισε. «Γνωρίζω ότι κάποιοι με αμφισβητούν και γνωρίζω ότι πρέπει να τους αποδείξω ότι έχουν άδικο. Και θα το κάνω».

Ο Στάρμερ εκτίμησε ότι η χώρα δεν θα συγχωρήσει ποτέ το Εργατικό Κόμμα, αν ξεκινήσει μια διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του, μόλις δύο χρόνια αφού πέτυχαν μία από τις μεγαλύτερες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες στη σύγχρονη βρετανική ιστορία στις βουλευτικές εκλογές του 2024.

Με πληροφορίες από Reuters