Οι εκπαιδευτικοί κατεβαίνουν στο δρόμο την Τετάρτη για να υπερασπιστούν τα εργασιακά τους δικαιώματα και καλύτερες συνθήκες στο δημόσιο σχολείο - Τι θα γίνει με τα μαθήματα.

Σε εικοσιτετράωρη απεργιακή κινητοποίηση κατεβαίνουν αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετά την προκήρυξη της 24ωρης πανελλαδικής πανδημοσιουπαλληλικής απεργίας από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ. Δάσκαλοι και καθηγητές ετοιμάζονται να δώσουν μαζικό παρών στις συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση και διατήρηση της μονιμότητας στο Δημόσιο. Παράλληλα εκφράζουν αντιδράσεις στις αλλαγές που προωθούνται στη δημόσια διοίκηση και την εκπαίδευση, υποστηρίζοντας ότι επηρεάζουν τον δημόσιο χαρακτήρα του σχολείου και τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Σπύρος Μαρίνης : «Η απεργία στις 13 Μάη θα αποτελέσει καταδίκη της κυβερνητικής πολιτικής»

Σε δήλωση του στο Dnews ο πρόεδρος της ΔΟΕ Σπύρος Μαρίνης ανέφερε ότι «Η πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία στις 13 του Μάη αποκτά κομβική σημασία. Όλοι και όλες στη μάχη για την επιτυχία της! Η κυβέρνηση της Ν.Δ. ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης. Στο στόχαστρο βρίσκεται η κατάργηση του άρθρου 16 και η τροποποίηση του άρθρου 103, με στόχο την άρση της μονιμότητας και τη σύνδεση της εργασίας με την αντιδραστική κρατική αξιολόγηση. Η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει και συνταγματική υπόσταση στην αντεργατική πολιτική της: στις περικοπές μισθών, στην εμπορευματοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών, στη θωράκιση του κράτους σε συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας και στην απόπειρα φίμωσης κάθε φωνής αγώνα και διεκδίκησης.

Οι αλλαγές αυτές αφορούν όλο τον λαό. Είναι υπόθεση όλων μας τα σχολεία να έχουν μόνιμο προσωπικό, τα νοσοκομεία να είναι στελεχωμένα, οι δημόσιες υπηρεσίες να λειτουργούν με επάρκεια για τις ανάγκες της κοινωνίας. Η αναθεώρηση του άρθρου 103 θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη απόσυρση της κρατικής ευθύνης και θα ανοίξει τον δρόμο για νέες ιδιωτικοποιήσεις. Η απεργία της ΑΔΕΔΥ θα είναι η πρώτη μαζική απάντηση. Θα αποτελέσει βήμα μαζικής και αποφασιστικής καταδίκης της κυβερνητικής πολιτικής. Μπορεί και πρέπει να γίνει αφετηρία για να δυναμώσει ο αγώνας για μόνιμη και σταθερή εργασία, για αυξήσεις στους μισθούς και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, για να μη πληρώσουμε εμείς και τα παιδιά μας τα σπασμένα του πολέμου. Εδώ κρίνεται η στάση κάθε δύναμης μέσα στα σωματεία, από τη συμβολή της στην οργάνωση και την επιτυχία του αγώνα. Κάθε καθυστέρηση, κάθε κωλυσιεργία κάθε υπονόμευση είναι ανεπίτρεπτη και δίνει χέρι βοηθείας στην κυβέρνηση. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Με τη συμμετοχή μας στην απεργία, αλλά και στις εκλογές για αντιπροσώπους στο συνέδριο της ΔΟΕ, να βγάλουμε τις ανάγκες μας στο προσκήνιο. Να δυναμώσουμε το ρεύμα του αγώνα και της αμφισβήτησης της πολιτικής που, για τα κέρδη των λίγων, τσακίζει τις ανάγκες των πολλών. Οι εκλεγμένοι με την Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών μπαίνουμε μπροστά και δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις σε αυτή τη μάχη. Όπως πάντα!»

Δασκάλα σε Δημοτικό του Περιστερίου σημειώνει στο Dnews ότι «Συμμετέχουμε μαζικά στην αυριανή απεργία. Δεν πάει άλλο με την υποβάθμιση και την απαξίωση του λειτουργήματος του εκπαιδευτικού. Με τις συνεχείς μετακινήσεις από σχολείο σε σχολείο, τις υποχρεωτικές υπερωρίες, τα πολλαπλά καθήκοντα, λόγω έλλειψης διοικητικού και άλλου προσωπικού, τις ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή αλλά και τη μόνιμη στοχοποίηση, τον εκφοβισμό, την τρομοκρατία. Η εκπαίδευση, με ευθύνη της κυβέρνησης, έχει μετατραπεί σε μία ατελείωτη διαδικασία πειθαρχικών παραπομπών και κρατικών απειλών. Λαζαρήδηδες κάθε είδους, που δεν πέρασαν ούτε έξω από την πόρτα του Δημόσιου Πανεπιστημίου, κουνάνε το δάχτυλο στους εκπαιδευτικούς. Δεν πάει άλλο με τις απολύσεις σε λίγο καιρό χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και με τον νέο γολγοθά που ξεκινά: αυτόν της επιβίωσης με το πενιχρό, προπληρωμένο επίδομα ανεργίας και την αβεβαιότητα, για το αν και πού θα βρίσκονται του χρόνου. Με το σχεδιο για απολύσεις που ετοιμάζει η κυβέρνηση στην Ειδική Αγωγή και όχι μόνο μέσα από τις περικοπές στο ΕΣΠΑ.»

Ανατροπές με τα μαθήματα στα σχολεία αύριο Τετάρτη: Δεν αποκλείεται πρόωρο σχόλασμα

Δεδομένης της αυξημένης συμμετοχής εκπαιδευτικών που αναμένεται στην αυριανή απεργία θα έχουμε τροποποιήσεις στο πρόγραμμα μαθημάτων τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στην Δευτεροβάθμια. Από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ διαμηνύεται ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δούμε «λουκέτα» σε σχολεία λόγω της απεργίας γεγονός που επιβάλλει στους μαθητές να δώσουν κανονικά το παρών στις τάξεις τους όπως κάθε μέρα. Αν ο δάσκαλος ή ο εκπαιδευτικός απεργεί θα τροποποιηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα ενώ δεν αποκλείεται και το πρόωρο σχόλασμα. Είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν κανονικά τα πρωινά μαθήματα, αλλά να μη λειτουργήσει το ολοήμερο πρόγραμμα, αν ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός συμμετέχει στην απεργία. Αντίστοιχα, σε Γυμνάσια και Λύκεια, οι μαθητές θα παραστούν κανονικά καθώς θα τηρηθεί απουσιολόγιο, όμως στις ώρες που οι καθηγητές απεργούν θα υπάρχουν κενά, τα οποία, αν είναι συνεχόμενα, μπορεί να οδηγήσουν σε πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο.