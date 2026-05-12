Καμία από τις δύο ενδείξεις δεν σημαίνει αυτόματα ότι το προϊόν είναι «υγιεινό».

Οι καταναλωτές διαβάζουν τις διατροφικές ετικέτες πιο προσεκτικά από ποτέ και πολλά προϊόντα έχουν αναδιαμορφωθεί ώστε να ικανοποιούν τη ζήτηση για πιο «υγιεινές» επιλογές. Δύο φράσεις που εμφανίζονται συνεχώς σε νέες συσκευασίες είναι «sugar free» (χωρίς ζάχαρη) και «no sugar added» (χωρίς προσθήκη ζάχαρης). Εκ πρώτης όψεως φαίνονται ίδιες. Ωστόσο, οι δύο ενδείξεις έχουν πολύ διαφορετική σημασία, σύμφωνα με τον FDA.

Η διατροφολόγος Vandana Sheth εξηγεί τη διαφορά στο delish.com.

Τι σημαίνει "sugar free";

Ο FDA επιβάλλει συγκεκριμένο ορισμό για την ετικέτα "χωρίς ζάχαρη". Σύμφωνα με τη Vandana Sheth, σημαίνει ότι «το προϊόν περιέχει λιγότερο από 0,5 γραμμάρια ζάχαρης ανά μερίδα». Επίσης, δεν μπορεί να περιέχει συστατικά που είναι από μόνα τους τύποι ζάχαρης.

Ωστόσο, τα προϊόντα χωρίς ζάχαρη μπορούν να είναι γλυκά στη γεύση - να περιέχουν γλυκαντικά, όπως ασπαρτάμη, στέβια και ξυλιτόλη, που επιτρέπονται από τον FDA.

Συχνά όμως είναι έντονα επεξεργασμένα και, σε υπερβολική κατανάλωση, μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητες παρενέργειες, όπως πεπτικά προβλήματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Άρα, αν στόχος είναι η μείωση των επεξεργασμένων τροφίμων, τα προϊόντα χωρίς ζάχαρη δεν είναι πάντα η καλύτερη επιλογή. Παρ’ όλα αυτά, όπως λέει η Sheth, που ειδικεύεται στον διαβήτη: «Για άτομα που διαχειρίζονται τον διαβήτη ή τα επίπεδα σακχάρου, τα προϊόντα χωρίς ζάχαρη μπορούν να προσφέρουν περισσότερη ευελιξία χωρίς να προκαλούν απότομες αυξήσεις στο σάκχαρο του αίματος».

Τι σημαίνει "no sugar added";

Η ένδειξη "no added sugar" σύμφωνα με τον FDA σημαίνει ότι «δεν έχει προστεθεί ζάχαρη κατά την επεξεργασία ή τη συσκευασία του προϊόντος», εξηγεί η Sheth.

Αυτό σημαίνει επίσης ότι το προϊόν δεν μπορεί να περιέχει άλλα συστατικά πλούσια σε ζάχαρη, όπως μέλι, μαρμελάδα, σιρόπια και συμπυκνωμένο χυμό φρούτων. Ωστόσο, τα προϊόντα «χωρίς προσθήκη ζάχαρης» μπορούν να περιέχουν υποκατάστατα ζάχαρης, καθώς και φυσικά σάκχαρα που υπάρχουν ήδη σε τρόφιμα όπως τα φρούτα, τα λαχανικά και τα γαλακτοκομικά. Ανάλογα με το τι αγοράζετε, αυτό μπορεί να αθροιστεί σε σημαντική ποσότητα.

«Όσον αφορά τις επιλογές χωρίς προσθήκη ζάχαρης, να έχετε υπόψη ότι μπορεί να περιέχουν ακόμα αρκετούς υδατάνθρακες», λέει η Sheth.

Η περίπτωση των κράνμπερι

Οι κανόνες δεν είναι πάντα τόσο ξεκάθαροι όσο φαίνονται. Για παράδειγμα, ορισμένα προϊόντα κράνμπερι μπορούν να περιέχουν συμπυκνωμένους χυμούς άλλων φρούτων (όπως μήλο, λευκό σταφύλι και αχλάδι) και παρ’ όλα αυτά να αναγράφεται στη συσκευασία του "no sugar added".

Σύμφωνα με τον FDA, μπορούν να περιέχουν συμπυκνωμένους χυμούς ως γλυκαντικό και να διατηρούν την ένδειξη "no sugar added", εφόσον το τελικό επίπεδο ζάχαρης δεν υπερβαίνει εκείνο παρόμοιων προϊόντων που παρασκευάζονται από άλλα φρούτα.

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Καμία από τις δύο ενδείξεις δεν σημαίνει αυτόματα ότι το προϊόν είναι «υγιεινό». Όπως αναφέρει η Sheth: «Μην υποθέτετε ότι ένα προϊόν είναι υγιεινό μόνο και μόνο επειδή γράφει αυτά τα πράγματα. Για παράδειγμα, ένα μπισκότο χωρίς ζάχαρη παραμένει μπισκότο».

Το πιο σημαντικό είναι να διαβάζετε προσεκτικά τις ετικέτες: συστατικά και διατροφική αξία, ειδικά τους συνολικούς υδατάνθρακες και τα πρόσθετα σάκχαρα. Επίσης, να ελέγχετε ποιο γλυκαντικό χρησιμοποιείται στα προϊόντα χωρίς ζάχαρη.

Και όπως πάντα, το «κλειδί» είναι η ποσότητα: «Προσέξτε το μέγεθος της μερίδας», τονίζει η Sheth. «Ένα προϊόν μπορεί να είναι χωρίς ζάχαρη σε μία μερίδα, αλλά αν καταναλώσετε περισσότερες, αλλάζει η συνολική πρόσληψη».

Με πληροφορίες από delish.com