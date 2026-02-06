Η μειωμένη ζήτηση ζάχαρης στις ΗΠΑ και την Ευρώπη έχει οδηγήσει στο κλείσιμο εργοστασίων και σε πτώση των τιμών στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας πενταετίας.

Η κατανάλωση ζάχαρης μειώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Δυτική Ευρώπη –αν και παραμένει στάσιμη σε παγκόσμιο επίπεδο–, καθώς οι υψηλότεροι φόροι στα αναψυκτικά και η ευρύτερη χρήση φαρμάκων απώλειας βάρους περιορίζουν τη ζήτηση.

Η εξασθένηση της ζήτησης έχει ήδη οδηγήσει στο κλείσιμο εργοστασίων ζάχαρης τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη και έχει συμβάλει στη μείωση των τιμών της ζάχαρης σε επίπεδα κοντά στα χαμηλότερα της τελευταίας πενταετίας – τάσεις που θα μπορούσαν να επιταχυνθούν, καθώς οι χαμηλότερες τιμές των φαρμάκων απώλειας βάρους αυξάνουν τη δημοτικότητά τους παγκοσμίως.

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ζάχαρης, η κατανάλωση στη Δυτική Ευρώπη έχει μειωθεί συνολικά κατά 6,7% τα τελευταία δύο χρόνια και στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά 4,4%,

Στο περιθώριο του ετήσιου Συνεδρίου Ζάχαρης στο Ντουμπάι, ο Eder Vieito, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας αναλύσεων Green Pool, επισήμανε στο Reuters πως η παγκόσμια κατανάλωση ζάχαρης προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,5% την περίοδο 2026-27, ένα ιστορικά χαμηλό ποσοστό, το οποίο όμως τείνει να γίνεται το «νέο φυσιολογικό».

Η επιβράδυνση ακολουθεί πολλά χρόνια σταθερής ανάπτυξης, κατά τα οποία η κατανάλωση αυξανόταν περίπου κατά 2% ετησίως, ενώ σχεδόν διπλασιάστηκε τα τελευταία 50 χρόνια.

«Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, όχι μόνο τα φάρμακα απώλειας βάρους, αλλά αυτά σίγουρα αποτελούν έναν παράγοντα», σχολίασε ο Vieito, προσθέτοντας ακόμη τους φόρους στη ζάχαρη και τους αυστηρότερους νόμους για την επισήμανση των τροφίμων.

Στο ίδιο συνέδριο, η Annie Denny, γενική διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Έρευνας για τη Ζάχαρη (WSRO), εξήγησε πως η κατηγορία φαρμάκων απώλειας βάρους, γνωστή ως GLP-1, μειώνει την πρόσληψη θερμίδων κατά 16% έως 39% και συνοδεύεται από μειωμένη προτίμηση για γλυκά και τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά.

Περίπου ένας στους οκτώ ενήλικες στις ΗΠΑ έχει λάβει φάρμακα GLP-1, όπως το Wegovy της Novo Nordisk και το Zepbound της Eli Lilly, αν και η παγκόσμια χρήση παραμένει επί του παρόντος κάτω από το 1%.

Η χρήση των φαρμάκων αυτών αναμένεται να αυξηθεί, ιδίως στις χώρες της G-20, καθώς ορισμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας λήγουν εντός του έτους, επιτρέποντας την είσοδο φθηνότερων γενόσημων εκδοχών σε πολλές αγορές. Πιθανές αγορές ανάπτυξης περιλαμβάνουν τη Βραζιλία, την Κίνα, την Ινδία και την Τουρκία, οι οποίες μαζί αντιστοιχούν στο ένα τέταρτο των παχύσαρκων ενηλίκων παγκοσμίως.

Η τιμή των επώνυμων φαρμάκων, όπως το Wegovy και το Zepbound, μειώνεται επίσης, συμβάλλοντας στην αύξηση της ζήτησης.

Οι φόροι στα ζαχαρούχα αναψυκτικά έχουν επίσης διαδραματίσει ρόλο στη μείωση της κατανάλωσης ζάχαρης στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία, εξήγησε ο Stephen Geldart, επικεφαλής ανάλυσης στην Czarnikow.

Οι φόροι στα αναψυκτικά, που έχουν εισαχθεί σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία, το Μεξικό και η Νότια Αφρική, ως πολιτική κατά της παχυσαρκίας, συνδέονται με την ποσότητα ζάχαρης που περιέχουν και έχουν ωθήσει τους παραγωγούς να μειώσουν τη χρήση της στα προϊόντα τους.

«Την τελευταία δεκαετία, η παγκόσμια αύξηση της ζήτησης έχει επιβραδυνθεί, καθώς οι καταναλωτές και οι κυβερνήσεις ζητούν αλλαγές στη χρήση της ζάχαρης. Η επιβράδυνση της ανάπτυξης των αναψυκτικών που περιέχουν ζάχαρη είναι ένας από τους παράγοντες», δήλωσε ο John Adams, διευθυντής έρευνας για τη ζάχαρη στην GlobalData.

Η μείωση στη Δύση αντισταθμίζεται προς το παρόν από την αυξημένη ζήτηση ζάχαρης στην Ασία και την Αφρική, η οποία συνδέεται με την αύξηση του πληθυσμού, σύμφωνα με αναλυτές, ωστόσο η διαρκής άνοδος επί πολλές δεκαετίες φαίνεται να έχει πλέον ανακοπεί.