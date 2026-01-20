Η σωστή χρήση του IRIS και η ενημέρωση για τις φορολογικές υποχρεώσεις σας μπορεί να σας γλιτώσει από δυσάρεστες εκπλήξεις.

Η ψηφιακή πλατφόρμα, μεταφοράς χρημάτων, IRIS, έχει διευκολύνει τις καθημερινές ηλεκτρονικές συναλλαγές μας, αλλά μαζί με τη συγκεκριμένη ευκολία, είναι ανάγκη να γνωρίζετε πότε αυτές οι συναλλαγές ενδέχεται να επιβαρυνθούν με φόρο.

Ο φόρος δεν αφορά όλες τις κινήσεις λογαριασμού. Συνήθως, οι φορολογικές υποχρεώσεις προκύπτουν σε περιπτώσεις που:

Λαμβάνετε μεγάλα χρηματικά ποσά από τρίτους: Μεταφορές που ξεπερνούν τα όρια που ορίζονται από τη φορολογική νομοθεσία, ειδικά αν προέρχονται από επιχειρηματικές δραστηριότητες ή πωλήσεις αγαθών/υπηρεσιών.

Πραγματοποιείτε επενδύσεις ή μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων: Η πώληση μετοχών, ακινήτων ή άλλων επενδύσεων μέσω ηλεκτρονικών μεταφορών μπορεί να συνεπάγεται φορολογικές υποχρεώσεις.

Λαμβάνετε χρηματικά ποσά ως μισθούς ή αμοιβές: Πληρωμές για υπηρεσίες ή εργασία πρέπει να δηλωθούν και πιθανόν να φορολογηθούν ανάλογα με την κλίμακα εισοδήματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συναλλαγές μεταξύ συγγενών που ξεπερνούν τα όρια δωρεάς: Ακόμα και μεταξύ οικογενειακών μελών, ορισμένες δωρεές μπορεί να υπόκεινται σε φόρο. Οι γονείς που στέλνουν χρήματα στα παιδιά τους μέσω της υπηρεσίας IRIS θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τις υποχρεώσεις τους, ώστε να αποφύγουν δυσάρεστες φορολογικές εκπλήξεις. Η διαδικασία δεν είναι περίπλοκη, αλλά απαιτεί σωστή δήλωση και τήρηση προθεσμιών, καθώς η δωρεά πρέπει να δηλωθεί στην πλατφόρμα myProperty μέσα σε έξι μήνες από την κατάθεση, ενώ τα παιδιά οφείλουν να υποβάλουν τη δική τους υπεύθυνη δήλωση αποδοχής. Ο φόρος άνευ της διαδικασίας υπολογίζεται σε 10%.

Τα δώρα γάμου μέσω IRIS δεν φορολογούνται εφόσον δηλώνονται σωστά ως «δώρο γάμου» στην αιτιολογία της συναλλαγής, συνδέονται χρονικά με τον γάμο και υπάρχει κατάλογος καλεσμένων, ώστε να μην θεωρηθούν εισόδημα ή γονική παροχή από την ΑΑΔΕ, η οποία ελέγχει τέτοιες μεταφορές.

Η φορολογία για δώρα γάμου που δεν δηλώνονται, αν θεωρηθούν δωρεά και ο έλεγχος τα εντοπίσει, μπορεί να φτάσει όντως το 40% για πρόσωπα της Γ' κατηγορίας (μακρινοί συγγενείς/φίλοι).

Τα φορολογικά όρια για φυσικά πρόσωπα (καταναλωτές)

Ως 1.000 ευρώ/ ημέρα προς ιδιώτες

Ως 1.000 ευρώ / ημέρα προς ελεύθερους επαγγελματίες/ ατομικές επιχειρήσεις

Χωρίς ημερήσιο όριο για εμπορικές συναλλαγές

Η προμήθεια είναι μηδενική για οποιαδήποτε συναλλαγή σε σχέση με την χρεωστική κάρτα και γλιτώνουμε προμήθειες περίπου 45 με 55 ευρώ τον χρόνο

{https://exchange.glomex.com/video/v-dftbbkox4ebl?integrationId=40599y14juihe6ly}