και τη μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων ακινήτων (

με τη μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος

75 ακίνητα και 576 χιλιάδες τ.μ. κτιρίων υπό διαχείριση με τη συνολική αξία επενδύσεων να διαμορφώνεται σε € 692,4 εκατ., αυξημένη κατά 39% σε σχέση με το 2024.

. Αποκτήθηκε το οινοποιείο Σεμέλη μαζί με τους αμπελώνες του, ακίνητο γραφείων στη Θεσσαλονίκη μισθωμένο στην Κτηματολόγιο ΑΕ, σχολικό συγκρότημα στην Αρτέμιδα καθώς και τρία ακόμη εμπορικά ακίνητα σε Θεσσαλονίκη (γραφείο προς ανακαίνιση και μίσθωση) και Αθήνα (εμπορικό ακίνητο μισθωμένο στη Σπανός Α.Ε. και εμπορικό ακίνητο στο Κορωπί προς ανακαίνιση). Επίσης, αποκτήθηκαν προς μετατροπή σε φοιτητικές εστίες δύο κτίρια, σε Λάρισα και Ξάνθη, ενώ κατά το τέταρτο τρίμηνο αποκτήθηκαν ακόμη τρία κτίρια σε Αθήνα (Καισαριανή), Βόλο και Ρόδο. Ακόμη, η Εταιρεία προχώρησε στην πρώτη της επένδυση εκτός Ελλάδας, αποκτώντας ξενοδοχειακή μονάδα στις Κανάριες νήσους. Η επέκταση στον ξενοδοχειακό κλάδο συνεχίστηκε με την απόκτηση δύο ξενοδοχειακών μονάδων στην Κω, η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2026. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις 5 ακινήτων (οικόπεδα και οικιστικό ακίνητο στην Πάρο, εμπορικό ακίνητο στη Θεσσαλονίκη και οικόπεδο στην Κατερίνη) με το σχετικό κέρδος να ανέρχεται σε € 1,1 εκατ..

Υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση

με την Καθαρή Θέση του Ομίλου να διαμορφώνεται σε €279,3 εκατ., τον καθαρό δανεισμό σε €396,9 εκατ. και το συνολικό Ενεργητικό να ανέρχεται σε € 736,8 εκατ.

Περαιτέρω ισχυροποίηση της κεφαλαιακής δομής

με την επιτυχή ολοκλήρωση

αύξησης μετοχικού κεφαλαίου τον Ιούλιο 2025, μέσω της οποίας αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους € 40 εκατ..

Η

ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα

της PREMIA επιβεβαιώθηκε από την ICAP CRIF Α.Ε. η οποία τον Σεπτέμβριο 2025,

αναβάθμισε την αξιολόγηση της PREMIA σε ΑΑ (

από Α τα τελευταία 3 έτη), κατατάσσοντας την σε κατηγορία πάρα πολύ χαμηλού πιστωτικού κινδύνου.