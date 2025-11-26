Ο όμιλος Fourlis επιταχύνει την ανάπτυξη και ενισχύει την κερδοφορία του στο Εννεάμηνο του 2025.

Η FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Bloomberg: FOYRK:GA - Reuters: FRLr.AT - ISIN: GRS096003009) ηγετικός όμιλος λιανικού εμπορίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου 2025. Ο όμιλος κατέγραψε διψήφια αύξηση εσόδων και ισχυρή κερδοφορία, υποστηριζόμενη από αύξηση μεριδίου αγοράς, επέκταση του δικτύου και λειτουργική αποδοτικότητα. Μετά την ολοκλήρωση της αποενοποίησης της Trade Estates ΑΕΕΑΠ και τη συνεχιζόμενη πρόοδο στο πλάνο επέκτασης και μετασχηματισμού του ομίλου, ο όμιλος Fourlis εισέρχεται στο τελευταίο τρίμηνο του 2025 με ισχυρή δυναμική και αισιοδοξία ως προς την επίτευξη των προβλέψεων για το 2025.

Βασικά οικονομικά στοιχεία Εννεαμήνου του 2025

Ισχυρή αύξηση πωλήσεων με επιταχυνόμενη δυναμική.

Οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 10,4%, φθάνοντας τα €430,7 εκ. το εννεάμηνο του 2025, έναντι €390,0 εκ. στο εννεάμηνο του 2024. Η αύξηση των πωλήσεων επιταχύνθηκε στη διάρκεια του έτους, από +1,7% στο Α’ τρίμηνο του 2025, σε +13,0% στο Β’ τρίμηνο και +15,1% στο Γ’ τρίμηνο, υποστηριζόμενη από την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς και την επέκταση του δικτύου καταστημάτων στους βασικούς κλάδους δραστηριότητας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ισχυρή ανάπτυξη κερδοφορίας.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €9,2 εκ. στο εννεάμηνο του 2025, έναντι €2,2 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε €16,4 εκ. στο εννεάμηνο του 2025, αυξημένα κατά 36,8% σε σχέση με τα €12,0 εκ. στο εννεάμηνο του 2024.

Σημαντική βελτίωση στο περιθώριο μικτού κέρδους.

Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 47,1% στο εννεάμηνο του 2025, από 46,2% στο εννεάμηνο του 2024, αντανακλώντας το βελτιωμένο μείγμα προϊόντων.

Συμβολή από τη συγγενή εταιρεία Trade Estates.

Μετά την ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης ποσοστού 16% στις 4 Φεβρουαρίου 2025, η Trade Estates ΑΕΕΑΠ ενοποιείται πλέον με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (ποσοστό συμμετοχής ομίλου 47,3%). Η συνεισφορά στα αποτελέσματα του ενεαμήνου 2025 ανήλθε σε €8,6 εκ.

Επενδύσεις στην επέκταση και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό.

Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) στο εννεάμηνο του 2025 ανήλθαν σε €16,6 εκ., εκ των οποίων €3,8 εκ. αφορούν επενδύσεις συντήρησης, €2,7 εκ. αφορούν επενδύσεις σε ψηφιακό μετασχηματισμό και €10.1 εκ. επενδύσεις ανάπτυξης που σχετίζονται κυρίως με την επέκταση του δικτύου καταστημάτων ΙΚΕΑ, INTERSPORT και Foot Locker.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ