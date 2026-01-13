Οι πωλήσεις οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) ανήλθαν σε 1,69 εκατ. μονάδες (+90%), επιτυγχάνοντας πλήρως τον ετήσιο στόχο.

Η Geely Automobile Holdings Limited ανακοίνωσε τα ετήσια αποτελέσματα πωλήσεων για το 2025. Οι συνολικές πωλήσεις οχημάτων ανήλθαν σε 3.024.567 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση 39% σε ετήσια βάση και νέο ιστορικό υψηλό. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τον αναθεωρημένο ετήσιο στόχο των 3 εκατομμυρίων μονάδων που είχε τεθεί νωρίτερα μέσα στο έτος.

Οι πωλήσεις οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) επιταχύνθηκαν σημαντικά, φθάνοντας τις 1.687.767 μονάδες, αυξημένες κατά 90% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας νέο ρεκόρ και καλύπτοντας πλήρως τον ετήσιο στόχο της εταιρείας.

Η γκάμα οχημάτων νέας ενέργειας της Geely Auto κατέγραψε 1,24 εκατ. πωλήσεις, επιτυγχάνοντας το ορόσημο του «ενός εκατομμυρίου». H Zeekr κατέγραψε τον Δεκέμβριο μηνιαίες πωλήσεις άνω των 30.000 μονάδων, τις υψηλότερες στην ιστορία της , ξεπερνώντας τις 220.000 πωλήσεις το 2025. Μέχρι το τέλος του 2025, οι σωρευτικές πωλήσεις της Geely Auto ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια οχήματα.

Στον τομέα των οχημάτων εσωτερικής καύσης (ICE), η Geely Auto κατέχει ηγετική θέση. Οι πωλήσεις της γκάμας, ανήλθαν σε 1.214.132 μονάδες το 2025, σημειώνοντας αύξηση 3%, παρά τις πιέσεις της αγοράς, και ξεπερνώντας τον στόχο του ενός εκατομμυρίου.

Το 2025, η Geely Auto προχώρησε περαιτέρω στην υλοποίηση της Διακήρυξης της Taizhou. Υπό τον στρατηγικό συντονισμό του πλαισίου «One Geely», η εταιρεία πέτυχε σημαντική πρόοδο στα οχήματα νέας ενέργειας.

Η ισχυρή εμπορική πορεία της Geely Auto βασίζεται σε βαθιά τεχνολογική υπεροχή και επενδύσεις σε R&D. Το 2025 αποτέλεσε το τελευταίο έτος της στρατηγικής «Intelligent Geely 2025», με την επιτυχή μαζική παραγωγή τεχνολογιών όπως η ολοκληρωμένη πλατφόρμα AI, η υποβοηθούμενη οδήγηση, τα έξυπνα cockpit, τα τριπλά ηλεκτρικά συστήματα και οι δορυφόροι χαμηλής τροχιάς.

Παράλληλα, η Geely ενίσχυσε την παγκόσμια παρουσία της, με 420.000 πωλήσεις στο εξωτερικό το 2025, εκ των οποίων 120.000 NEV. Το παγκόσμιο δίκτυο καλύπτει πλέον 88 χώρες και περιοχές, με περισσότερα από 1.200 σημεία πώλησης.

Ηγετική θέση στο ESG και βλέμμα στο μέλλον

Οι επιδόσεις της Geely Auto στους τομείς Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (ESG) έτυχαν κορυφαίας διεθνούς αναγνώρισης. Το 2025, η εταιρεία κατέλαβε την 1η θέση στο “China ESG Listed Companies Yangtze River Delta Pioneer 100”, έλαβε αξιολόγηση AA από τη MSCI ESG και διατήρησε ηγετική θέση στις αξιολογήσεις ISS ESG.

Με ορόσημο τα 20 εκατομμύρια συνολικών πωλήσεων, η Geely Auto εισέρχεται σε ένα νέο κεφάλαιο υψηλής ποιοτικής ανάπτυξης. Το 2026, η εταιρεία σχεδιάζει την παρουσίαση περίπου 10 νέων μοντέλων, ενσωματώνοντας την κινεζική καινοτομία στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας της αυτοκινητοβιομηχανίας και προσφέροντας λύσεις μετακίνησης που ξεπερνούν τις προσδοκίες των καταναλωτών παγκοσμίως.