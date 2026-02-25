Η Geely ενισχύει την παρουσία της στη μεσαία κατηγορία των εξηλεκτρισμένων SUV με το νέο Starray EM-i.

Πρόκειται για έναν νέο εξαιρετικό παίκτη στα plug-in υβριδικά SUV, με ηλεκτρική αυτονομία έως 136 χιλιόμετρα.

Η Geely ενισχύει την παρουσία της στη μεσαία κατηγορία των εξηλεκτρισμένων SUV με το νέο Starray EM-i, ένα φορτιζόμενο υβριδικό μοντέλο που συνδυάζει πρακτικότητα οικογενειακού αυτοκινήτου με ουσιαστική ηλεκτρική αυτονομία για καθημερινή χρήση. Με μήκος 4,74 μέτρα και μεταξόνιο 2.755 χιλιοστών, το νέο SUV τοποθετείται στο κέντρο της κατηγορίας D-SUV, προσφέροντας ευρύχωρη καμπίνα και αποσκευές 428 λίτρων, τιμή που καλύπτει με άνεση τις ανάγκες μιας τετραμελούς οικογένειας ή επαγγελματικών μετακινήσεων.

Η υβριδική διάταξη του Starray EM-i βασίζεται σε έναν βενζινοκινητήρα 100 ίππων που λειτουργεί σε συνεργασία με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 218 ίππων, δημιουργώντας ένα σύνολο που δίνει έμφαση στην ομαλή απόδοση και την αποδοτικότητα. Το σύστημα plug-in hybrid επιτρέπει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση για τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη, μειώνοντας τόσο το κόστος χρήσης όσο και τις εκπομπές ρύπων.

Οι δύο διαθέσιμες μπαταρίες καθορίζουν και τον χαρακτήρα του μοντέλου: η βασική των 18,4 kWh προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 83 χιλιόμετρα στον τυποποιημένο κύκλο, ενώ η μεγαλύτερη των 29,8 kWh αυξάνει την αυτονομία στα 136 χιλιόμετρα, μετατρέποντας το Starray EM-i σε ένα από τα πιο ικανά plug-in υβριδικά της κατηγορίας όσον αφορά την καθημερινή ηλεκτρική χρήση.

Παρά το οικογενειακό του προφίλ, οι επιδόσεις παραμένουν επαρκείς για τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου SUV, με την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 8,0 δευτερόλεπτα με τη μικρή μπαταρία και σε 8,2 δευτερόλεπτα με τη μεγαλύτερη, τιμές που αντικατοπτρίζουν τον προσανατολισμό του μοντέλου στην άνεση και την αποδοτική μετακίνηση αντί για τον σπορ χαρακτήρα. Η λειτουργία του υβριδικού συστήματος δίνει προτεραιότητα στην ηλεκτρική οδήγηση σε χαμηλά φορτία, ενώ ο θερμικός κινητήρας αναλαμβάνει ρόλο υποστήριξης σε υψηλότερες ταχύτητες ή όταν απαιτείται μεγαλύτερη ισχύς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εμπορική τοποθέτηση του μοντέλου στην ελληνική αγορά, καθώς η τιμή εκκίνησης ορίζεται στα 34.990 ευρώ για τη βασική έκδοση με τη μικρή μπαταρία, τοποθετώντας το ανταγωνιστικά απέναντι σε καθιερωμένες προτάσεις της κατηγορίας. Επιπλέον, η εταιρεία προσφέρει έκπτωση 2.000 ευρώ για τους πρώτους 100 αγοραστές, κίνηση που ενισχύει την ελκυστικότητα του μοντέλου σε μια αγορά όπου το ενδιαφέρον για εξηλεκτρισμένα οχήματα αυξάνεται σταθερά.

Με το Starray EM-i, η Geely επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ηλεκτρική μετάβαση και την πρακτικότητα που απαιτεί η καθημερινότητα, προτείνοντας ένα plug-in υβριδικό SUV που μπορεί να λειτουργεί ως ηλεκτρικό στην πόλη και ως πλήρες υβριδικό σε μεγαλύτερες διαδρομές. Το αποτέλεσμα είναι ένα μοντέλο που απαντά στις σύγχρονες ανάγκες μετακίνησης, συνδυάζοντας τεχνολογία, αυτονομία και οικονομική λογική σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο για την ελληνική πραγματικότητα.