Ποιότητα, άνεση και ασφάλεια ανώτερης κατηγορίας, με πιστοποιήσεις 5 αστέρων.

Η Geely παρουσιάζει το νέο «Geely EX5», το αμιγώς ηλεκτρικό SUV που επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα της κατηγορίας, με το πιο ελκυστικό και ξεκάθαρο πρόγραμμα απόκτησης FREEDOM. Το ευέλικτο πρόγραμμα FREEDOM προσφέρει το Geely EX5 Pro με άμεσο οικονομικό όφελος, ακόμα και συνδυαστικά με προνομιακά προγράμματα χρηματοδότησης, από 0% επιτόκιο.

Ενδεικτικά για το Geely EX5 Pro, το πρόγραμμα FREEDOM δίνει τις ακόλουθες δυνατότητες:

FREEDOM Bonus για άμεσο οικονομικό όφελος

• Άμεσο όφελος €5.000

FREEDOM Finance για ευέλικτη χρηματοδότηση και FREEDOM Bonus για άμεσο οικονομικό όφελος

• Ονομαστικό επιτόκιο 0%, προκαταβολή από €18.366, έως 60 μηνιαίες δόσεις, μηνιαία δόση από €239/μήνα και άμεσο όφελος €2.500

• Ονομαστικό επιτόκιο 3,9%, προκαταβολή από €9.990, έως 72 μηνιαίες δόσεις, μηνιαία δόση από €357/μήνα και άμεσο όφελος €2.500

• Ονομαστικό επιτόκιο 7,9%, προκαταβολή από 0%, έως 96 μηνιαίες δόσεις και άμεσο όφελος €5.000

Με πλήρη εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, τεχνολογία μπαταρίας Short Blade LFP για αξιόπιστη λειτουργία έως 1.000.000 χιλιόμετρα, ταχεία φόρτιση από 30% σε 80% σε 20 λεπτά, εγγύηση 6 ετών, και ασφάλεια 5 αστέρων, το ετοιμοπαράδοτο Geely EX5 κάνει την είσοδο στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης πιο εύκολη, πιο προσιτή και πιο FREEDOM από ποτέ.

Ποια είναι η Geely Auto

Η Geely Auto Group είναι ένας κορυφαίος κατασκευαστής αυτοκινήτων, με έδρα την Κίνα, και παρουσία σε περισσότερες από 81 χώρες σε όλον τον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1997, ως θυγατρική της Zhejiang Geely Holding Group, τον παγκόσμιο επιχειρηματικό όμιλο, που δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και της τεχνολογίας. Με την προσήλωσή της στην καινοτομία, στην ποιότητα και στη βιώσιμη ανάπτυξη, η Geely Auto επεκτείνει συνεχώς το παγκόσμιο αποτύπωμά της και έχει αναδειχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως.

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη GEO Mobility Hellas

Η GEO Mobility Hellas είναι ελληνική εταιρία, θυγατρική της πολυεθνικής Union Group και επίσημος εισαγωγέας των αυτοκινήτων Geely και Zeekr στην Ελλάδα. Η εταιρεία δεσμεύεται να προσφέρει καινοτόμα και βιώσιμα οχήματα υψηλής ποιότητας, εστιάζοντας στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και στην παροχή εξαιρετικής εμπειρίας υπηρεσιών στους πελάτες της. Η GEO Mobility Hellas φιλοδοξεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα της σύγχρονης αυτοκίνησης και στο δυναμικό τοπίο της κινητικότητας στην ελληνική αγορά με προϊόντα που ικανοποιούν τις πιο απαιτητικές σύγχρονες ανάγκες για άνεση, ασφάλεια και υψηλή τεχνολογία.