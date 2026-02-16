Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αυτοκίνητα της DFSK καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση 6 ετών ή 150.000 km, ενώ οι τιμές περιλαμβάνουν το μεταλλικό χρώμα.

Η DFSK Hellas φέρνει στην ελληνική αγορά μια μοναδική ευκαιρία για όσους θέλουν να αντικαταστήσουν το παλιό τους αυτοκίνητο με ένα σύγχρονο, οικογενειακό SUV, με 6 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και σημαντικά οικονομικά οφέλη.

DFSK 500 – Το δημοφιλές 5θέσιο SUV

Το DFSK 500 συνδυάζει ευρυχωρία και άνεση για 5 επιβάτες, με κινητήρα 1.5 και αυτόματο κιβώτιο, και προσφέρεται με συνολικό όφελος 3.810 € μέσω της νέας προωθητικής ενέργειας και του Bonus Απόσυρσης:

Τιμή με Bonus Απόσυρσης: από 17.990 €*

Έκδοση Comfort: Multimedia οθόνη αφής 7”, κάμερα οπισθοπορείας, συνθετικό δέρμα, ηλεκτρικό χειρόφρενο, ζάντες 17” κ.ά.

Έκδοση Premium: Πανοραμική ηλιοροφή, αισθητήρες παρκαρίσματος, θερμαινόμενοι και ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέφτες, και πολλά ακόμα. Τελική τιμή 20.390 €*.

DFSK 600 – Το μεγάλο 7θέσιο SUV

Το DFSK 600, ιδανικό για οικογένειες που χρειάζονται περισσότερο χώρο, προσφέρεται με όφελος 1.000 €:

Τιμή έκδοσης Comfort: 30.500 €

Τιμή έκδοσης Premium: 31.500 €

Με μήκος 4,72 m και πλήρη εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, το DFSK 600 καλύπτει κάθε οικογενειακή ανάγκη.

Επιπλέον πλεονεκτήματα DFSK

Εργοστασιακή εγγύηση: 6 χρόνια ή 150.000 km

Πλήρης εξοπλισμός και μεταλλικό χρώμα περιλαμβάνονται στην τιμή

Προσφορά ισχύει για ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα μέχρι 31 Μαρτίου ή μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων

Πού να βρείτε τη DFSK

Τα SUV της DFSK διατίθενται μέσω συνεργατών σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Κοζάνη, Κόρινθο, Λάρισα, Σύρο και Χανιά.

*Τιμές καταλόγου DFSK 500: Comfort 21.800 €, Premium 24.200 €. Επί αυτών ισχύει προωθητική ενέργεια 2.000 € και επιπλέον Bonus Απόσυρσης 1.810 €.

**Τιμές καταλόγου DFSK 600: Comfort 31.500 €, Premium 32.500 €. Επί αυτών ισχύει προωθητική ενέργεια 1.000 €.