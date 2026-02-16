Πρέπει να υπάρχει το συντομότερο μια μεγάλη πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Από το κέντρο του Αγρινίου θέλω να μεταφέρω, όχι μόνο εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αλλά εκ μέρους όλου του εμπορικού κόσμου, αλλά και των πολιτών που συναντήσαμε, την πολύ μεγάλη αγωνία τους για το μέλλον του εμπορίου σε όλη την ελληνική περιφέρεια. Υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία είναι κλειστά και ψάχνουν για ενοικιαστή. Οι πολίτες μας είπαν ότι ήδη ο μισθός ή η σύνταξη έχει τελειώσει και οι καταστηματάρχες μας επεσήμαναν ότι είναι η τελευταία χρονιά που υπάρχουν έμποροι και επαγγελματίες εδώ στο Αγρίνιο. Και φανταστείτε αν γίνεται αυτό εδώ, τι γίνεται σε όλη την ελληνική περιφέρεια», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, από το Αγρίνιο.

«Πρέπει να υπάρχει άμεσα αντιμετώπιση του υψηλότατου κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, με πρώτο το πρόβλημα της ενέργειας. Και επίσης πρέπει να υπάρξει άμεσα ενίσχυση του μισθού όλων των εργαζομένων, των αγροτών και των επαγγελματιών. Σήμερα που ο αγροτικός κόσμος κινδυνεύει με εξαφάνιση, όλη η οικονομία που συνδέεται με το εμπόριο και στηρίζεται από τους αγρότες, απειλείται. Πρέπει να υπάρχει το συντομότερο μια μεγάλη πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα, γιατί απειλείται το σύνολο της οικονομίας της χώρας μας», καταλήγει η δήλωση του Σ. Φάμελλου.