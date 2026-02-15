Τι αναφέρει σε ανάρτησή του.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΑΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου συναντήθηκε με τον σπουδαίο Έλληνα σκηνοθέτη, Κώστα Γαβρά, με αφορμή τα γενέθλια του δεύτερου.

Ο ίδιος ευχαρίστησε τους φορείς της πόλης που τον φιλοξένησαν, αλλά και το Μουσείο Μίκη Θεοδωράκη Ζάτουνας, που διοργάνωσε την επίσκεψη, στο οποίο ο Κώστας Γαβράς είναι επίτιμος πρόεδρος.

Αναλυτικά:

«Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση η Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες φιλοξένησε τον μεγάλο Έλληνα σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά και γιορτάσαμε μαζί του τα 93α γενέθλιά του.

Με έναν μαγικό τρόπο αυτές τις μέρες συναντήθηκαν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Βασίλης Βασιλικός, ο Γρηγόρης Λαμπράκης, το Κίνημα της Ειρήνης και το «Ζ».

Ο Κώστας Γαβράς μας θύμισε πόσο σημαντικός και αναντικατάστατος είναι ο ρόλος του πολιτισμού, ενώ μας μίλησε για τις αξίες της Δημοκρατίας και του Περιβάλλοντος.

Τον ευχαριστούμε πολύ για όλα, όπως και τους φορείς της πόλης που τον φιλοξένησαν, αλλά και το Μουσείο Μίκη Θεοδωράκη Ζάτουνας, που διοργάνωσε την επίσκεψη, στο οποίο ο Κώστας Γαβράς είναι επίτιμος πρόεδρος».

{https://www.instagram.com/p/DUyCfRsDAuU/?igsh=MTdubmdnMmZwbnJ5NA%3D%3D&img_index=4}